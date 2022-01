Roberta Capua ex di Massimiliano Rosolino/ “Tra noi non c’è rancore”

Roberta Capua è una delle conduttrici più amate della televisione. L’abbiamo ammirata nella scorsa estate su Rai 1, alla conduzione del programma Estate in Diretta, insieme a Gianluca Semprini. Nata a Napoli il 5 dicembre del 1965 ha iniziato la sua carriera vincendo il concorso di Miss Italia nel 1986, trampolino di lancio verso numerosi programmi di successo come La ruota della fortuna, Nonsolomoda, Buona Domenica e tanti altri. Forse non tutti sanno che Roberta è stata la protagonista di molte copertine di giornali di cronaca rosa nei primi anni Duemila per la sua bellissima storia d’amore con il campione di nuoto Massimiliano Rosolino.

Oggi la conduttrice è felicemente sposata con l’imprenditore Stefano Cassoli e nel 2008 è diventata mamma di Leonardo. La Capua ha conosciuto il marito in un appuntamento al buio messo in atto da alcune sue amiche bolognesi. Ciò che all’inizio sembrava una sorta di gioco, a cui la conduttrice ha partecipato con leggerezza e scetticismo, si è trasformato in qualcosa di molto più grande, perché da quel primo incontro tra i due è sbocciato l’amore. Eppure il ricordo di lei e Rosolino è rimasto impresso nella memoria dei suoi affezionatissimi fan. Roberta Capua e Massimiliano Rosolino sono stati innamoratissimi e hanno vissuto una relazione sentimentale che ha fatto sognare il pubblico televisivo di 18 anni fa. La conduttrice e il campione olimpico sono stati fidanzati dal 2003 al 2005.

Roberta Capua e Massimiliano Rosolino oggi, che rapporto hanno?

Come Roberta Capua, anche Massimiliano Rosolino oggi ha una famiglia tutta sua. Come è noto il nuotatore è legato sentimentalmente alla ballerina Natalia Titova, conosciuta nel 2006 a Ballando con le Stelle. Praticamente un anno dopo la rottura con la Capua. La coppia ha due figlie Sofia Nicole e Vittoria Sydney. Ma qual è stato il motivo che ha separato per sempre la conduttrice e l’atleta? Pare che ad un certo punto i due abbiano compreso di avere obiettivi e progetti diversi. Per questo motivo hanno deciso di prendere strade separate.

A distanza di anni tra loro non c’è nessuno rancore ed entrambi hanno conservato un bel ricordo della loro storia d’amore. “Io e Rosolino non ci sentiamo con regolarità, ma se capita di incontrarci ci salutiamo con affetto. Tra noi non c’è rancore, non ci siamo lasciati in maniera brusca. L’ho seguito all’Isola dei Famosi, all’inizio non mi convinceva, poi mi è piaciuto, perché si è messo in gioco in un ruolo non facile”. Ha fatto sapere Roberta Capua attraverso un’intervista concessa al settimanale Di Più.



