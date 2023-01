Roberta Capua: “Ho preferito mio figlio Leonardo al lavoro”/ “Sono ripartita da zero”

Roberta Capua si è raccontata a tutto tondo nell’ambito di un’intervista rilasciata in diretta su Rai Due nel programma “Bella Ma’” di Pierluigi Diaco. La conduttrice ha, innanzitutto, ricordato il momento in cui ha scelto di mettere in stand-by il suo percorso professionale per abbracciare la maternità: “Quando scendi dalla giostra, poi è difficile risalire – ha esordito –. Tuttavia, io desideravo tanto diventare mamma e volevo vivermi mio figlio. Ho rischiato e ho dovuto ricominciare da zero. Mi sono rifatta tutta la gavetta, ma lo rifarei. Molte persone si sentono realizzate solo nel lavoro, stando davanti a una telecamera: io sapevo che avrei provato la stessa sensazione solo stando a casa con mio figlio. In fondo, la mia è stata una scelta privilegiata: non tutte le donne possono permettersi di fermarsi per crescere un bambino”.

Il figlio di Roberta Capua si chiama Leonardo Cassoli, ha 15 anni e pare non intenzionato a seguire le orme materne nel mondo dello spettacolo: “Ora lo devo seguire perché sta attraversando un’età complicata. Sinceramente non credo sia interessato a questo tipo di carriera, anzi, spero proprio che non lo sia. Ha altre passioni: gioca a pallanuoto, frequenta il liceo scientifico tecnologico”.

ROBERTA CAPUA: “HO SEMPRE OTTENUTO TUTTO CON LE MIE FORZE”

A “Bella Ma’”, Roberta Capua ha commentato anche la doppia elezione a Miss Italia avvenuta nella sua famiglia: la prima a vincere il titolo di reginetta dello Stivale fu sua madre, Marisa Jossa, nel 1959, mentre 27 anni dopo tale onore spettò alla figlia. Oggi, nel ricordare quegli istanti, la conduttrice commenta: “Avevo l’ingenuità di una 17enne totalmente priva di malizia e inconsapevole che quell’elezione le avrebbe cambiato la vita. A casa mia, peraltro, non si parlava mai della precedente elezione a Miss di mia mamma. Molti pensano che lei possa avermi spinto a concorrere, ma in realtà è stata tutta una casualità, tanto che a Salsomaggiore Terme le altre ragazze erano tutte abbastanza agguerrite contro di me, in quanto mi ritenevano avvantaggiata dalla passata vittoria di mia mamma. Eppure, non c’erano progettualità: addirittura pensavo di fare l’avvocato, ero confusa”.

Ogni traguardo raggiunto da Roberta Capua è unicamente figlio della sua forza di volontà: “Non sono mai scesa a compromessi, ho sempre fatto tutto con le mie forze. Inoltre, mia madre mi ha insegnato la modestia, valore oggi molto poco praticato, ma che ti mette sul piano giusto nei rapporti con le altre persone. Devi conoscere anche i tuoi limiti e sapere valorizzare le cose belle. Futuro? Mi piacerebbe la conduzione di un talk al femminile o di un game show”.











