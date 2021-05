Roberta Capua: “Ilaria Capua è mia cugina”/ “I nostri padri sono fratelli, ma lei…”

Roberta Capua è intervenuta in qualità di ospite nel salotto televisivo di “Da noi a ruota libera”, trasmissione di Rai Uno andata in onda nel pomeriggio di domenica 16 maggio 2021 e condotta da Francesca Fialdini. La conduttrice ed ex Miss Italia ha preso la parola annunciando il nuovo appuntamento sulla rete ammiraglia dell’azienda di viale Mazzini, che la vedrà protagonista dal prossimo 28 giugno tutti i pomeriggi: si tratta di “Estate in diretta“, versione estiva de “La Vita in Diretta”.

“Terremo compagnia per tre ore a tutti gli italiani che lo vorranno e personalmente sono contenta, è un programma storico e ricco di contenuti – ha confessato la presentatrice –. Cercheremo di fare tutto con leggerezza, perché vogliamo che tutto sia venato con un filo di ottimismo. Stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel. Vedremo quali saranno gli accadimenti connessi alla pandemia, ma possiamo dire che proveremo a essere leggeri”.

ROBERTA CAPUA, DA FABRIZIO FRIZZI A GIORGIO ARMANI

Roberta Capua a “Da noi a ruota libera” ha parlato poi del suo amico e collega Fabrizio Frizzi, deceduto decisamente troppo presto e del quale conserva un ricordo splendido: “Fabrizio era una persona strepitosa, che non dimenticheremo mai. Lui è rimasto nel mio cuore, ma non solo nel mio. Un uomo con tutte le qualità possibili, che ha lasciato un grande vuoto in tv e in noi che l’abbiamo conosciuto. Io ci ho lavorato insieme, abbiamo fatto anche tante iniziative di beneficenze insieme. Mi manca”. Successivamente, ha toccato l’argomento Giorgio Armani, al quale Roberta Capua è davvero molto legata: “Lui mi ha praticamente tenuta a battesimo nel mondo della passerella quando ho iniziato a fare la modella. La prima sfilata che ho fatto è stata per lui e pur di fare la sua sfilata ho camminato con scarpe 39, due numeri più piccole del mio. Ero con le dita piegate sulla passerella, ma la gioia di sfilare per lui era immensa… Semplicemente, è la moda”.

ROBERTA CAPUA TRA AMORE, MISS ITALIA E UNA PARENTE ILLUSTRE

Roberta Capua ha quindi parlato di Stefano Cassoli, suo marito, “l’uomo che amo e papà di mio figlio. È stato amore a prima vista con lui, che ho conosciuto in una specie di appuntamento al buio organizzato dalle mie amiche bolognesi. Abbiamo festeggiato 10 anni di matrimonio da poco, diciamo che chi ci ha fatto incontrare ci ha visto lungo. Lui è bravissimo ai fornelli, più creativo di me. Ci divertiamo molto in cucina”. La vittoria a Miss Italia è stata del tutto casuale: “Tutti credono che mia mamma mi avesse raccontato del suo successo a Miss Italia, io non sapevo quasi niente di quella vicenda. C’era un trofeo in casa, ma non sono cresciuta con questo mito. Tutto è nato in maniera spontanea, in una vacanza in montagna nella quale si facevano le selezioni con premi carini in palio. Poi è andata come è andata, ho vinto e dopo 35 anni se ne parla ancora”. Infine, la rivelazione: “Io e la virologa Ilaria Capua siamo cugine. Mio padre e il papà di Ilaria sono fratelli, dunque io e lei siamo cugine di primo grado. Lei è un’eccellenza mondiale, una donna straordinaria che ha fatto cose incredibili per la scienza. Sarebbe bello averla quest’estate nel mio programma”.



