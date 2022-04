Roberta Morise/ Cosa è scoccato con Nicolas Vaporidis a L’Isola dei Famosi?

La showgirl Roberta Morise è entrata a far parte dell’Isola dei Famosi, in coppia con Blind, pochi giorni fa, dopo aver avuto la meglio nella sfida del fuoco contro Patrizia Bonetti. Roberta ha già stretto amicizia con alcuni naufraghi, come Laura Maddaloni e Clemente Russo, mentre con altri concorrenti non ha legato molto, uno su tutti Nicolas Vaporidis. Fin da subito ha dichiarato di essere una donna molto diretta e senza peli sulla lingua. Infatti ha detto immediatamente la sua opinione sulla nomination di Vaporidis: la scorsa puntata, l’attore ha votato Laura e Clemente Russo nonostante li stimi sia umanamente sia come atleti.

Roberta, parlando con Laura, sostiene di ritenere Nicolas un calcolatore e di non condividere questo comportamento poiché per lei è solo una tattica di gioco. Avrebbe preferito che l’attore dicesse la verità, ossia che la sua era una mossa strategica per eliminare le coppia di sportivi. Inoltre, la showgirl ha ripreso anche Estefania, in coppia con Nicolas, più o meno per lo stesso motivo. La modella infatti durante le nomination lascia che sia il compagno a decidere chi votare e la Morise ha fatto notare a Estefania che questo non va bene: la sua opinione ha lo stesso peso di quella di Nicolas e anche lei deve imparare ad esporsi.

Roberta Morise, a L’Isola dei Famosi la prima volta lontana dal fidanzato.

Roberta Morise, durante i primi giorni di permanenza in Playa Accoppiada a L’Isola dei Famosi, ha parlato della sua relazione sentimentale poiché questa è la prima volta che rimane lontana dal fidanzato per molti giorni e questo distacco la sta aiutando a capire tutto ciò che non va nel loro rapporto. In sostanza, avendo da sempre l’attitudine di emulare il padre si sente un uomo: è lei ad organizzare tutto, a fare dei regali e a dare molte attenzioni al fidanzato. Vorrebbe che anche lui le riservasse le stesse attenzioni. Roberta, una donna molto diretta e sincera, è stata coinvolta anche nella discussione relativa al cibo scoppiata tra Carmen contro il gruppo. La suddivisione del cocco, unico cibo commestibile, ha fatto sì che Carmen venisse attaccata da diversi concorrenti, primo tra tutti Jeremias.

Alessandro dal canto suo ha cercato di difendere la madre dalle accuse di Estefania e Roberta. Nonostante le discussioni, non si è arrivati a un punto d’incontro. Anche se Roberta ha legato con Clemente e Laura, proprio quest’ultima dubita dell’atteggiamento della Morise poiché la showgirl ha avuto degli atteggiamenti maliziosi ed espansivi nei confronti suoi e del marito. Jeremias condivide l’idea di Laura e ritiene che Laura dovrebbe limitarsi, soprattutto perché ha una fidanzato a casa. Nel corso delle nomination di giovedì 31 marzo, Blind e Roberta danno il loro voto a Lory Del Santo e Marco, mentre vengono nominati da Carmen e Alessandro, Lory e Marco e da Guendalina ed Edoardo Tavassi, entrati in gioco giovedì sera. Blind e Roberta vanno in nomination contro la coppia Jeremias e Gustavo e Lory e Marco.

La dolorosa morte del padre

Roberta Morise ha raccontato poco prima dell’Isola dei Famosi quello che è stato uno dei momenti più difficili della sua vita, la morte del padre. A Today ha svelato quello che è stato un momento molto personale, specificando: “Conosco molto bene i miei demoni. Non voglio disturbarli ma sono che sono lì e sono legati alla mia famiglia, alla mancanza di mio padre. Quella forse è la cosa che mi spaventa di più in assoluto. Non il dolore che posso rivivere io ma quello che ho potuto vedere nella mia famiglia”.

La ragazza però non si sbilancia anche perché ha più volte sottolineato, anche in passato, di essere un tipo molto riservato: “Farmi vedere fragile agli occhi dei miei è la cosa che mi spaventa di più. La fragilità verrà a galla, è un sentimento che vedrà luce nei momenti difficili, ma spero di non far soffrire nessuno”. Poi specifica bene cosa accaduto quando è venuto a mancare il padre: “Nel 2004 l’ho perso, sono passati 18 anni ma è come se fossero passate 18 ore. Ero giovane e non avevo perso solo un padre, ma anche una madre presente perché lei era persa come mia sorella”.

