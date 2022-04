Roberta Morise è vicina a Jeremias?/ Cecilia Rodriguez “Non gli toccate le donne perché va fuori di testa”

Roberta Morise è vicina a Jeremias? La reazione di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez ha commentato la vicinanza di Roberta Morise a Jeremias Rodriguez. All’Isola dei Famosi Lory Del Santo aveva definito “cerotto” Roberta Morise. Il suo avvicinamento a Jeremias aveva alimentato i sospetti di Lory Del Santo che aveva anche chiesto a Jeremias se la sua ragazza fosse gelosa. Cecilia Rodriguez ha parlato a Casa Chi: “Ho avuto l’occasione di conoscerla in diversi eventi in giro per l’Italia, mi è sembrata una ragazza molto carina, con me si è sempre comportata bene. Ho notato anche io, poi lo sapete io sono una donna gelosissima non di mio fratello ma sono molto gelosa e attenta a questo. Soprattutto sono molto attenta ai comportamenti delle donne nei confronti degli uomini soprattutto se fidanzati. Mi hanno insegnata a trattare le persone come vuoi essere trattata tu, quindi non mi piace quando fanno scherzi sul fidanzato”.

Cecilia Rodriguez ha comunque ribadito che il fratello si sta comportando benissimo. La sorella di Belen Rodriguez non ha notato infatti nulla di sbagliato nel suo comportamento: “Non ho visto da parte di mio fratello niente di troppo, niente di sbagliato. Jeremias è molto attento e premuroso. Non gli toccate le donne perché va fuori di testa”, ha ribadito.

Cecilia Rodriguez si è poi soffermata a parlare del rapporto del fratello Jeremias con la fidanzata Deborah Togni. A quanto pare, la fidanzata di Jeremias si sarebbe infastidita per il comportamento d Roberta Morise. A rivelarlo era stata Denianira Marzano che nelle storie su Instagram aveva spiegato: “Parrebbe che la fidanzata di Jeremias sia molto infastidita per gli atteggiamenti di Roberta Morise verso il fidanzato (fratello di Belen). Più che infastidita, in studio, è nera. Ma Jeremias ha fatto sapere che non pensa di striscio a Roberta”.

L’argentino, a scanso di equivoci, non fa che ribadire sulle isolate spiagge di Cayos Cochinos quanto senta la mancanza della sua fidanzata Deborah Togni, che ha definito la donna della sua vita anche nel corso dell’ultima puntata del reality. Cecilia nell’intervista a Casa Chi ha rivelato: “So che ha un’altra testa, da due anni si è fidanzato con questa ragazza che è meravigliosa e penso che sono cose che aiutano tanto come ha detto lui. Lei l’ha accettato così com’è, non l’ha mai giudicato, lei lo ama con i suoi pregi e difetti, lui ha il carattere che ha”. Un’ex fidanzata di Jeremias è stata Soleil Sorge. Cecilia ha spiegato di non aver avuto in passato un’amicizia con lei: “Ci vedevamo ma non abbiamo coltivato nessun rapporto. Quando si sono lasciati, ero contenta”. W la sincerità.











