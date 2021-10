Roberto Alessi “Ho perso un amico per Covid”/ “Vera Miales? Ha un ritardo. Miriana…”

Pomeriggio 5 accende i riflettori sullo scandalo false esenzioni vaccini Covid e Roberto Alessi si lascia andare ad un doloroso sfogo. «Ho degli amici morti per Covid», confessa il direttore di Novella 2000 nonché direttore editoriale di Visto. Il dolore che la pandemia ha portato nella sua vita lo porta a ringraziare oggi i ricercatori per il lavoro che hanno svolto in questi mesi. «Ringrazio tutta la scienza che mi hanno messo a disposizione dei vaccini. A gennaio ho perso un amico, Fulvio, che mi aveva presentato mia moglie. Non c’è più, se fosse arrivato il vaccino, potrei festeggiare con lui il mio prossimo anniversario di trent’anni di matrimonio».

Il noto giornalista ricorda anche la storia di un 18enne di Codogno, nipote di una sua collega, «a cui sono stati trapiantati i polmoni per Covid». Ma nello studio di Barbara D’Urso trova anche la forza di attaccare i no vax: «C’è chi dice che farsi il vaccino è da corrotti, io mi sento offeso». E sulla vicenda delle false infezioni Roberto Alessi è altrettanto netto: «È vergognoso».

LE RIVELAZIONI SU VERA MIALES E MIRIANA TREVISAN

Roberto Alessi ritrova il sorriso quando arriva la pagina gossip a Pomeriggio 5. A tener banco è la presunta gravidanza di Vera Miales, fidanzata di Amedeo Goria: «Lui, come le ragazze degli anni ’60, segnala le date, quindi non gli tornano… Ho chiesto a qualcuno molto vicino alla signora se sia incinta e mi hanno detto che ha solo un ritardo, come si diceva un tempo». Il giornalista è stato poi protagonista di un simpatico siparietto con Barbara D’Urso, che lo ha pungolato proprio sulle foto in cui la fidanzata di Amedeo Goria appare in dolce attesa: «Non sono mai stato pettegolo in vita mia», ha scherzato.

Si arriva poi al bacio tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, che lei avrebbe “rinnegato”. «Lui l’ha baciata e lei… è un due di picche sonoro. Single? È mezza single, è ancora innamorata di Pago. Fidati di me, capisci a me», ha confidato Roberto Alessi alla conduttrice di Pomeriggio 5.



