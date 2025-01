Rossella Brescia, ospite oggi, sabato 4 gennaio, a Verissimo – Le Storie, è stata sposata dal 2000 al 2004 con Roberto Cenci, noto regista televisivo italiano. Nato a Milano il 7 ottobre 1963, Roberto ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo a soli 17 anni. Fin da giovane, ha avuto l’opportunità di collaborare con registri del calibro di Davide Rampello e Beppe Recchia. La vera svolta però, arriva con Buona Domenica, programma nel quale ha lavorato come aiuto regista. Da lì, diventa poi autore e regista di alcune delle trasmissioni più importanti della Mediaset, quali: Amici di Maria De Filippi, Ciao Darwin, Lo show dei record e L’isola dei famosi.

Luciano Mattia Cannito, ex fidanzato di Rossella Brescia: "Finita senza una ragione"/ "Non mi ama più"

Per quanto riguarda la vita privata, Cenci è convolato a nozze con Rossella Brescia nel 2000. Un matrimonio felice il loro che, però, è giunto al termine nel 2004 a causa di esigenze diverse nella coppia. In diverse occasioni, la ballerina ha raccontato che la separazione è stata una decisione presa di comune accordo, poiché entrambi avevano smesso di essere felici insieme. Un fattore determinante è stata anche la notevole differenza d’età tra i due, con Rossella ancora impegnata a costruire la sua carriera in piena ascesa. “Penso che la causa principale sia nel nostro lavoro, che ci porta a stare spesso lontani”, aveva raccontato la Brescia in una vecchia intervista.

Rossella Brescia, chi è: dalla Puglia alla tv/ "Momento complicato ma il lavoro mi dà forza"

Rossella Brescia e l’ex marito Roberto Cenci: perché è finito il loro matrimonio

La separazione tra Rossella Brescia e Roberto Cenci, dopo quattro anni di matrimonio, sarebbe stata principalmente dovuta al desiderio del regista di diventare padre, un desiderio che non combaciava con le priorità della ballerina in quel momento. “Rossella è polarizzata sul lavoro e non era pronta a darmi un figlio”, aveva spiegato Cenci. Dopo la fine della loro relazione, il regista ha intrapreso una storia d’amore con la showgirl Edelfa Chiara Masciotta, con cui ha avuto un figlio, conclusa nel 2012. In seguito, il regista ha avuto altri due figli da relazioni successive, delle quali si conoscono pochi dettagli.

Donatella e Grazia, chi sono le sorelle Rossella Brescia/ "Mi danno forza e sono le mie migliori amiche"

Rossella, invece, ha vissuto una relazione lunga quasi vent’anni con il coreografo Luciano Cannito, dalla quale si è separata solo pochi mesi fa. In un’intervista a Verissimo, la ballerina ha parlato del dolore provato per la fine di questa storia, spiegando che sta cercando, poco alla volta, di andare avanti. L’ex prof di Amici ha però sottolineato di non provare rancore o risentimento nei confronti dell’ex compagno, che, secondo lei, avrebbe semplicemente smesso di amarla. Per quanto riguarda il suo ex marito Roberto Cenci, Rossella ha sempre respinto con fermezza le accuse di aver costruito la sua carriera grazie al suo ruolo nella televisione: “Il successo è frutto del mio sudore. Sono diventata una ballerina stimata prima di conoscere il mio ex marito”.