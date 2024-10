Roberto Ciufoli è tra i protagonisti della nuova puntata di Tale e Quale Show 2024, il varietà campione d’ascolti condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Questa settimana l’attore e comico de La Premiata Ditta è chiamato ad imitare Dargen D’Amico, il popolare rapper, cantautore, produttore discografico e disc jockey balzato al grande successo con la hit “Dove si balla”. Quasi sicuramente Ciufoli dovrà confrontarsi proprio con questa canzone che ha Dargen D’Amico ha portato in gara al Festival di Sanremo 2022 conquistando poi critica, pubblico e le classifiche di vendita e streaming.

Una prova non semplice per Roberto Ciufoli che nelle precedenti puntate non ha brillato particolarmente durante le sue imitazioni dividendo quasi sempre giuria e pubblico. Riuscirà questa settimana a mettere tutti d’accordo conquistando così qualche punto in più per la classifica finale?

Roberto Ciufoli, l’imitazione di Enzo Jannacci a Tale e Quale Show 2024

Nell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2024, Roberto Ciufoli si è dovuto confrontare con il ricordo di Enzo Jannacci sulle note di “Vengo anch’io. No, tu no!” convincendo in parte la giuria e il pubblico. Il primo ad esprimersi è stato Enrico Brignano: “mancava un pò di Nord, un pò di Milano qua e là nei vari accenti, ma l’isteria di questa difficilissima canzone. Il divertimento me l’hai trasmesso”. Giorgio Panariello cerca di mediare: “c’è una interpretazione dell’attore che interpreta Jannacci. Lui è un attore che interpreta, questa canzone è davvero difficile”.

Poi è la volta di Alessia Marcuzzi: “Jannacci mi emoziona sempre perchè dietro queste sue canzoni allegre c’è sempre un velo di malinconia. Questo l’ho avuto lo stesso anche stasera, a parte l’intonazione vacillante, invece i tempi delle due voci li hai beccati benissimo”. Per Pupo, invece, l’esibizione è stata media e fa notare all’attore e comico di aver esagerato troppo nella coreografia. Anche Cristiano Malgioglio boccia la performance: “la tua esibizione è stato un disastro dall’inizio alla fine, fuori tempo completamente”. Anche sui social i pareri sono tutti a sfavore: “È stato stonatissimo. Sono assolutamente d’accordo con Cristiano Malgioglio” scrive un utente, mentre un altro ha un parere completamente opposto “è stato forte e bravo, pezzo difficilissimo”. E voi da che parte state?

Ecco l’imitazione di Roberto Ciufoli nei panni di Enzo Jannacci a Tale e Quale Show 2024