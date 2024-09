Tale e Quale Show 2024 entra nel vivo con la seconda puntata e con Roberto Ciufoli della Premiata Ditta chiamato a vestire i panni di Tony Effe e Gaia. Un’imitazione che si preannuncia imperdibile per l’attore e comico che dovrà sdoppiarsi calandosi nei panni di Tony Effe e Gaia, autori di “Sesso e samba” tormentone dell’estate 2024. Come se la caverà l’attore? I riflettori sono tutti puntati su di lui, come gli occhi della giuria del programma composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello.

Una prova non semplice per l’attore che durante la sua carriera si è calato diverse volte nei panni di diversi personaggi, ma questa volta è ben diverso visto dovrà cercare di essere “tale e quale” ad una delle coppie musicali di maggior successo dell’estate. Ci riuscirà? Intanto i social hanno stroncato la prima esibizione con commenti non proprio positivi. “Esteticamente un mix dei Cugini dei Campagna e Allevi. Vocalmente simile seppur l’intonazione non sia delle migliori” ha scritto un utente, mentre un altro ha precisato “esibizione sufficiente, senza infamia e senza lode.”

Roberto Ciufoli, l’imitazione di Angelo Branduardi a Tale e Quale Show 2024

Roberto Ciufoli ha interpretato Angelo Branduardi nella prima puntata di Tale e Quale Show 2024 con il brano “Cogli la prima mela”. L’imitazione non ha convinto particolarmente la giuria; a cominciare da Giorgio Panariello che ha precisato: “tale e quale ho visto solo il violino, è quello di Branduardi che è stranissimo, suonava quando non viene suonato”.

Poi Alessia Marcuzzi che ha commentato la canzone: “è un testo medioevale ungherese, ma vorrei capire perchè era un Branduardi un pò sfigato. La professionalità e la padronanza del palco ci sta, era perfetto”. Cristiano Malgioglio non si è espresso, mentre Stefano De Martino, giudice per una notte, ha detto: “è un grandissimo professionista, ha rotto il ghiaccio e non è semplice”.

Ecco l’imitazione di Roberto Ciufolio nei panni di Angelo Branduardi a Tale e Quale Show 2024