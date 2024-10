Roberto Ciufoli chi imiterà nella seconda puntata di Tale e Quale show 2024?

Roberto Ciufoli è uno dei protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show, il talent di Rai Uno che, anche quest’anno, viene condotto da Carlo Conti. Per il comico, amato per essere stato uno dei membri de La Premiata Ditta (insieme a Insegno), partecipare al programma della Rai è un modo per rilanciare la sua carriera e, chissà, trovare anche una nuova dimensione artistica. Di fatti, Tale e Quale Show è un ottimo trampolino per nuove e vecchie glorie della tv. Roberto Ciufoli, fino a questo momento, si è difeso bene anche se ha fatto molto discutere la performance del 27 settembre in coppia con Carmen Di Pietro.

Nella puntata che è prevista il 4 ottobre, invece, Roberto Ciufoli si trova a indossare i panni di Enzo Jannacci. Il celebre cantautore italiano, scomparso nel 2013, è stato uno dei personaggi più influenti nella cultura del nostro Paese. Oltre che cantante, è stato comico, cabarettista e attore. Un ruolo che sembra cucito a pennello sulle spalle di Ciufoli ma, nonostante ciò, sarà in grado di regalare una performance degna di nota? Tutto è possibile anche se su di lui pende il giudizio di quanto accaduto con la Di Pietro.

Il 27 settembre è stata una serata molto particolare per Roberto Ciufoli. Il comico, infatti, ha eseguito una delle hit di maggiore successo che hanno infiammato le classiche italiane, ovvero “Sesso e Samba”. E lui si è trasformato in Tony Effe e al suo fianco c’era Carmen di Pietro che ha prestato voce e corpo per Gaia. Il siparietto si è trasformato in una vera e propria “tragedia” della comicità che ha fatto sorridere sia i giudici presenti che il pubblico dei social. “Io? sono un capolavoro del trash”, ha ironizzato Ciufoli dopo il commento pungente dei giudici.

Di fatti, nonostante l’impegno da parte sua, la performance è stata rovinata da Carmen di Pietro che, ancora una volta, non ha brillato per le sue qualità canore. La rivisitazione di Sesso e Samba ha creato molto scompiglio tra il pubblico e ha scatenato il web con mene e battute al fulmicotone su quanto accaduto. Nel mirino, più che altro, non è finito Roberto Ciufoli che è stato lodato per l’impegno ma a essere criticata aspramente è stata proprio Carmen di Pietro. Il risultato finale è stato esilarante ma è come se avessimo assistito a “un’allucinazione collettiva” nel parafrasare un commento di Malgioglio.