Roberto Ciufoli preso di mira dalla giuria di Tale e quale show 2024 perché nell’imitazione di Branduardi ha ripetuto un po’ troppe volte il ritornello “cogli la prima mela”. Per Panariello solo il violino era tale e quale a quello di Branduardi. L’esibizione, evidentemente, un po’ meno. Anche la Marcuzzi non è convinta ma salva la padronanza sul palco. Stefano De Martino sottolinea il fatto che Roberto abbia avuto il difficile compito di rompere il ghiaccio e si congratula con il concorrente. Malgioglio spreca la sua chance per commentare l’esibizione di Roberto, ma ne approfitta per fare gli auguri di buon compleanno a Sophia Loren. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Roberto Ciufoli scalpita per l’imitazione di Angelo Branduardi a Tale e quale show 2024

Roberto Ciufoli, il comico della Premiata Ditta, è entrato nel cast della nuova edizione di “Tale e Quale Show 2024“, il varietà condotto con grande successo di critica e pubblico da Carlo Conti su Rai1. Una nuova importante avventura televisiva per l’attore che nella prima puntata imita Angelo Branduardi. Una sfida non semplice per Ciufoli, determinato comunque a fare bella figura. alla vigilia del debutto sulle pagine di Today ha condiviso la sua grande emozione per la prima puntata e per l’imitazione di Branduardi. “Faccio anche musical. Sono un attore che canta, non sono certo un cantante che recita e quindi cercherò di fare il mio meglio”.

Non solo, l’attore e comico è consapevole della grande opportunità di Tale e Quale che descrive come “il divertimento e il voler fare lo spettacolo migliore che si possa proporre è il clima che impera in questo studio”. Parte con il piede giusto il comico che durante la sua carriera ha dimostrato un grande talento e una grandissima capacità interpretativa, una chiave che potrebbe risultare determinante nella competizione televisiva.

Roberto Ciufoli imita Angelo Branduardi a Tale e Quale Show 2024: “Ho grande spirito di osservazione”

“La vivo come un’opportunità per andare avanti nonostante sia arrivata la pensione” – ha ironizzato Roberto Ciufoli che nella prima puntata di Tale e Quale Show 2024 dovrà calarsi nei panni di Angelo Branduardi, cantautore, violinista, polistrumentista e compositore che ha segnato la storia della musica cantautorale italiana. Lui però vola basso e in una intervista rilasciata sulle pagine di SuperguidaTv ha fatto intendere di avere aspettative contenute. “Perché io non me la cavo e non ho nemmeno un cavallo di battaglia. Non temo un giudice un particolare, ma sono d’accordo con Conti che dice che siamo tutti protagonisti.

Del resto Roberto Ciufoli è uno showman capace di intrattenere centinaia di persone e di imitare tantissimi personaggi essendo stato tra gli indiscussi protagonisti della comicità italiano con la Premiata Ditta. Chissà che dopo questa avventura televisiva, il gruppo di comici non possa valutare la possibilità di una Reunion per la gioia dei loro fan. Ora però la testa è solo rivolta alla sua avventura su Raiuno: “Questo è un programma che avrei voluto fare da tanto tempo e finalmente ci sono riuscito”, ha ammesso.