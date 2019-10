Rocco Schiavone 3/ Anticipazioni 2 ottobre: il male di vivere del vice questore…

Il giorno di Rocco Schiavone è arrivato. Mercoledì 2 ottobre, in prima serata, Raidue trasmette la prima puntata della terza stagione di Rocco Schiavone. Marco Giallini torna ad indossare i panni del protagonista dei romanzi polizieschi scritti da Antonio Manzini. Rocco Schiavone, di nuovo ad Aosta dove è stato trasferito per motivi disciplinari, è ancora un uomo sboccato, violento che odia il suo lavoro e che porta avanti con azioni che spesso esondano i margini della legalità. Amico dei ladri che sono rimasti nella sua vita, nonostante lui sia diventato un poliziotto, Rocco vive malissimo la sua quotidianità ad Aosta dove, tuttavia, riesce a portare avanti la sua vita per la costante presenza di Marina, sua moglie, scomprsa il 7 luglio del 2007 e che Rocco continua a vedere sempre più bella. Anche in questa terza stagione, Rocco continua a vedere Marina anche se la presenza della donna al suo fianco non è più quotidiana.

ROCCO SCHIAVONE 3: LA MORTE DI UN SACERDOTE

Nella prima puntata di Rocco Schiavone 3, il vice questore si ritrova nuovamente ad Aosta dove, è costretto a fare i conti con quello che è successo: Rocco, infatti,si divide ancora tra vita e privata e lavoro, ma le conseguenze di quanto accaduto incidono negativamente sul suo umore e sulla sua voglia di rimettersi in gioco. Rocco, infatti, deve fare i conti con il suo migliore amico Sebastiano che è agli arresti domiciliari e crede di essere stato condannato per colpa sua; con Furio e Brizio che, invece, non lo chiamano più. La persona che gli ha fatto più male, tuttavia, è Caterina, di cui si era innamorato e che si è rivelata una spia. Le uniche persone su cui Rocco può contare ancora sono Marina, che ancora di tanto in tanto torna a fargli compagnia, e il suo vicino di casa Gabriele. Rocco, tuttavia, deve pensare anche al lavoro. In Valpelline, a 1400 metri d’altezza, è stato ritrovato il corpo del sacerdote Donato Brocherel. Nonostante l’omicidio sul quale è chiamato ad indagare, Rocco non riesce a superare il suo male di vivere al punto da fingersi malato e mandare sul luogo del delitto la sua squadra.

ROCCO SCHIAVONE 3: IL CAST

Un cast di livello rende ancora più interessante la terza stagione di Rocco Schiavone. Oltre all’immancabile protagonista che ha il volto di Marco Giallini, sono stati confermati anche gli altri membri della squadra ovvero D’Intino (Christian Ginepro) e Deruta (Massimiliano Caprara), Casella (Gino Nardella), Italo Pierron (Ernesto D’Argenio) e l’agente Antonio Scipioni (Alberto Lo Porto). Confermati anche Isabella Ragonese (la moglie Marina), il giovane Gabriele (Carlo Ponti di Sant’Angelo), Caterina Rispoli (Claudia Vismara), l’amico d’infanzia Sebastiano Carucci (Francesco Acquaroli) e i compari Brizio (Tullio Sorrentino) e Furio (Mirko Frezza). E, ancora il procuratore di Aosta Maurizio Baldi (Filippo Dini), il questore Andrea Costa (Massimo Olcese), il medico legale Alberto Fumagalli (Massimo Reale) e la responsabile della scientifica Michela Gambino (Lorenza Indovina). Tra le new entry ci sono Valeria Solarino che interpreta Sandra Buccellato e Anna Bellato che presta il volto a Cecilia, la madre di Gabriele.



