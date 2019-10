Roma, autobus Atac contro albero: diversi feriti/ 2 passeggeri in gravi condizioni

Un grave incidente stradale, fortunatamente senza vittime, si è verificato stamane a Roma. Come riferito dall’edizione di poco fa del tg1, e confermato anche dai colleghi di RomaToday, un autobus di linea dell’Atac, il trasporto pubblico romano, è finito frontalmente contro un albero. L’episodio è accaduto precisamente poco dopo le ore 9:00 di stamattina, mercoledì 16 ottobre, nella zona di Tomba di Nerone, a nord della capitale. Sono diversi i passeggeri rimasti feriti dopo il devastante impatto, si parla di almeno una ventina, anche se la stima ufficiale non è ancora stata comunicata. La maggior parte dei passeggeri coinvolti sarebbe rimasta semplicemente contusa e medicata sul posto dalle ambulanze, mentre due persone sono state trasportate in codice rosso dal 118 presso l’ospedale Villa San Pietro, in gravi condizioni. L’incidente ha reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto alcuni feriti rimasti incastrati nelle lamiere.

ROMA, BUS ATAC CONTRO ALBERO: DINAMICA NON CHIARA

I pompiere hanno poi messo in sicurezza il mezzo di trasporto nonché la zona dello scontro. Come riferisce RomaToday, il luogo preciso dello scontro è stato il civico 481 della via Cassia, lungo la linea 301, quella che collega piazza Augusto Imperatore alla zona di Grottarossa. Non è ben chiara la dinamica dello scontro, e sul posto si sono recati anche gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale per effettuare i rilievi scientifici. Il mezzo di trasporto pubblico, a quanto pare, avrebbe fatto tutto da solo, visto che nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Per meglio consentire l’intervento dei soccorritori, le strade fra via San Godenzio e via Oriolo Romano sono state chiuse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA