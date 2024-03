Roma Sassuolo/ Probabili formazioni: squalificati Doig e Thorstvedt (Serie A, 16 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SASSUOLO: DOMANI CHI SCENDE IN CAMPO?

Leggiamo le probabili formazioni di Roma Sassuolo per avvicinarci alla partita che è attesa per domani allo stadio Olimpico nella ventinovesima giornata di Serie A. La Roma di Daniele De Rossi deve approfittare di un turno sulla carta favorevole per fare un ulteriore passo in avanti verso l’obiettivo della qualificazione per la prossima Champions League tramite campionato, dove i miglioramenti giallorossi sono evidenti, ma senza dimenticare naturalmente l’altro grande obiettivo della Europa League, che ad aprile proporrà alla Roma un super derby contro il Milan dopo aver superato il Brighton.

Il fattore stanchezza potrebbe essere un problema, o almeno questo spera il Sassuolo del nuovo allenatore Davide Ballardini, un grande esperto di situazioni difficili, dalle quali però in genere riesce ad uscire bene. Il Sassuolo si è affidato a lui per raddrizzare un campionato che ha preso un andamento pessimo per gli emiliani e la vittoria contro il Frosinone ha riportato un minimo di serenità. Il cammino verso la salvezza tuttavia è ancora lungo e fare risultato contro una big sarebbe prezioso: leggiamo allora adesso tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Roma Sassuolo.

DIRETTA ROMA SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Roma Sassuolo non sarà garantita nel senso classico del termine, essendo questa una delle sette partite della giornata di Serie A assegnate in esclusiva alla piattaforma DAZN, quindi sarà possibile solo la visione in diretta streaming video, eventualmente anche tramite un televisore, a patto evidentemente che sia dotato di una connessione Internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SASSUOLO

LE SCELTE DI DE ROSSI

Nelle probabili formazioni di Roma Sassuolo naturalmente il tema principale per Daniele De Rossi sono le condizioni di Lukaku, ecco allora che c’è in pre-allarme Azmoun per giocare eventualmente come prima punta nel tridente giallorosso, nel mezzo tra Dybala a destra ed El Shaarawy a sinistra. Per il resto, fermo restando che il modulo di riferimento dei giallorossi è il 4-3-3, ecco che in porta ci sarà Svilar e davanti a lui la linea difensiva a quattro composta da Celik a destra, Mancini e uno tra N’Dicka e Llorente centrali, infine a sinistra Angelino; sembra essere invece tutto chiaro nel centrocampo della Roma, che dovrebbe infatti prevedere come titolari Cristante, il regista Paredes e il capitano Pellegrini per completare il reparto a tre.

LE MOSSE DI BALLARDINI

Per Davide Ballardini, sul fronte emiliano delle probabili formazioni di Roma Sassuolo tengono banco assenze pesanti, su tutta quella dell’infortunato Berardi, ma tenendo pure conto che sono squalificati Doig e Thorstvedt. Di conseguenza bisogna fare di necessità virtù nel modulo 4-2-3-1 dei neroverdi, che potrebbe prevedere questi undici titolari: Consigli in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Toljan, Ferrari, Erlic e Pedersen da destra a sinistra; in mediana Matheus Henrique, affiancato da uno tra Racic e Boloca; l’altro ballottaggio per il Sassuolo riguarda l’esterno destro d’attacco, che potrebbe essere l’ex Defrel oppure Castillejo, per poi proseguire con Bajrami in posizione centrale e Laurienté a sinistra, tutti alle spalle del centravanti Pinamonti.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SASSUOLO: IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Erlic, Pedersen; Matheus Henrique, Racic; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini.











