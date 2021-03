ROMA SI QUALIFICA AI QUARTI SE…/ Risultati utili: problemi giallorossi in trasferta

Parlando delle possibilità della Roma di qualificarsi ai quarti di Europa League, naturalmente abbiamo evidenziato che esse sono eccellenti dopo la vittoria per 3-0 all’andata all’Olimpico, dunque in molte combinazioni di risultato andrebbe bene persino una sconfitta. Questa è una notizia che sicuramente rincuora i tifosi della Roma, che sono invece alle prese con un bilancio esterno davvero poco piacevole per la Roma in campionato. I giallorossi di Paulo Fonseca infatti nelle tredici partite disputate finora fuori casa in Serie A, hanno raccolto cinque vittorie, due pareggi e ben sei sconfitte – e il bottino non cambia molto se consideriamo che sul campo la sconfitta a tavolino subita a Verona sarebbe stata un pareggio per 0-0. In trasferta dunque le difficoltà della Roma sono piuttosto evidenti, negli ultimi tempi non più solo contro le big, dal momento che di recente sono arrivati un pareggio a Benevento e una sconfitta a Parma. Oggi però la musica sarà diversa: la Roma può permettersi una sconfitta anche con due gol di scarto. Certo, vincere o pareggiare sarebbe ancora meglio… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)La Roma si qualifica ai quarti di Europa League se vince o pareggia la partita di ritorno degli ottavi di finale questa sera contro lo Shakhtar Donetsk a Kiev, ma l’eccellente vittoria per 3-0 nella sfida d’andata permetterà ai giallorossi del grande ex Paulo Fonseca anche di perdere con uno o due gol di scarto e persino con tre gol di scarto, ma segnandone almeno uno (4-1, 5-2, …). Naturalmente in caso di vittoria dei padroni di casa ucraini per 3-0 si andrebbe ai tempi supplementari ed infine eventualmente ai calci di rigore, infine con ogni altro risultato (vittoria dello Shakhtar Donetsk con almeno quattro gol di scarto) sarebbe evidentemente il club di casa ad avere la meglio, conquistando la qualificazione per i quarti di finale della Europa League 2020-2021. Questa è dunque la situazione, decisamente favorevole alla Roma che ha senza dubbio la situazione sotto controllo, perché una vittoria con tre gol di scarto e senza subirne nessuno è evidentemente una ipoteca su una qualificazione che – a meno di clamorose follie – dovrebbe essere già in tasca per la Roma. Se sarà davvero così, lo scopriremo naturalmente questa sera, a partire dalle ore 18.55 italiane…

DIRETTA SHAKHTAR ROMA/ Video streaming tv: Castro contro Fonseca (Europa league)

ROMA SI QUALIFICA SE… L’EUROPA LEAGUE E IL CAMPIONATO

I discorsi sulla possibilità di qualificarsi per la Roma ai quarti di Europa League si intrecciano al campionato: la sconfitta di domenica a Parma ha ravvivato una volta di più il dibattito sulle energie che giocare in Europa League toglie alla Serie A, tuttavia è vero pure che per la Roma farsi eliminare dopo avere vinto per 3-0 la partita d’andata sarebbe un crollo pesantissimo, deleterio sicuramente più di ogni fatica fisica sul campo. Per di più, la Roma andando avanti in Coppa sarebbe una delle favorite per il successo finale, ipotesi certamente intrigante per una società che non vanta di certo un grande pedigree internazionale – c’è una lontanissima Coppa delle Fiere, che d’altronde ancora non era nemmeno una competizione Uefa – e che non aggiunge nulla in bacheca dalla Coppa Italia 2008, un’astinenza che sarebbe bello spezzare conquistando una grande competizione come l’Europa League 2020-2021. Inoltre questa vittoria garantirebbe la qualificazione in Champions League a prescindere dalla posizione in classifica in campionato e un posto in prima fascia nel sorteggio dei gironi. Sarà faticosa, ma l’Europa League non va certo snobbata…

LEGGI ANCHE:

Probabili formazioni Shakhtar Roma/ Quote, il jolly Bryan Cristante (Europa league)PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR ROMA/ Diretta tv: occhio al jolly Solomon

© RIPRODUZIONE RISERVATA