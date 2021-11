ROMA SI QUALIFICA SE: CONFERENCE LEAGUE, RISULTATI UTILI CONTRO LO ZORYA

La Roma si qualifica in Conference League se batte lo Zorya: il destino dei giallorossi, nella quinta giornata del gruppo C, è totalmente nelle sue mani e, diciamolo pure, ci sono ampie possibilità di superare la fase a gironi. Nonostante il pessimo passo tenuto contro il Bodo/Glimt – un punto in due partite e 6 gol incassati in Norvegia, la Roma può qualificarsi in Conference League con un turno di anticipo: almeno agli spareggi, perché bisogna ricordare che la formula della neonata competizione prevede che la prima del girone voli subito agli ottavi di finale, mentre le seconde si incrocino in una sorta di playoff con le terze classificate di Europa League, e che poi le vincenti proseguano a loro volta agli ottavi.

Probabili formazioni Roma Zorya/ Quote, ancora molti assenti per Mourinho

La Roma dunque arriva a questa quinta giornata del gruppo C con 7 punti: uno in più dello Zorya, che come abbiamo già visto è anche l’avversario di questa sera allo stadio Olimpico (in Ucraina i giallorossi avevano dominato il match di andata, vincendolo con un netto 3-0). Dunque, i calcoli sono semplici: in caso di vittoria la squadra di José Mourinho si qualifica, con qualunque altro risultato dovrebbe invece aspettare il prossimo turno, che diventerebbe decisivo.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ZORYA/ Diretta tv: Abraham e Zaniolo tandem offensivo?

BASTA UNA VITTORIA ALLA ROMA PER ACCEDERE ALMENO AGLI SPAREGGI

Con la vittoria contro lo Zorya, la Roma si qualifica al prossimo turno di Conference League, ma rischierebbe comunque di fare gli spareggi: qui dipende dal Bodo/Glimt che, dovesse vincere contro il Cska Sofia (in casa) resterebbe davanti alla Roma nella classifica del gruppo C, e poi avrebbe il match point sul campo dello stesso Zorya. Per arrivare prima, la squadra giallorossa dovrebbe vincere entrambe le sfide rimaste – l’ultima sarà in Bulgaria – e sperare che il Bodo/Glimt ne pareggi almeno una.

Francamente non è uno scenario impossibile, come tecnicamente non sarebbe impossibile che la squadra norvegese venga eliminata (potrebbe perdere questa sera e venire battuta dallo Zorya nell’ultima giornata, in questo caso la Roma vincerebbe il girone e gli ucraini sarebbero incredibilmente secondi). Quel che conta però è quello che farà la Roma questa sera: bisogna battere lo Zorya per qualificarsi, poi per il primo posto nel girone di Conference League sarà comunque una questione da risolvere all’ultima giornata anche se chiaramente i modi per arrivarci sono diversi.

Diretta/ Roma Bologna Primavera (risultato finale 3-1): bella vittoria giallorossa

© RIPRODUZIONE RISERVATA