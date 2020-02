ROMINA CARRISI/ “Al Bano e Romina Power? Ogni tanto discutono, ma io sono brava a…”

Dopo la loro partecipazione congiunta al 70° Festival di Sanremo, Romina Carrisi e papà Al Bano tornano in tv per un’intervista ai microfoni di Silvia Toffanin. Largo spazio al racconto della separazione dei genitori dal punto di vista di lei, Romina, l’ultima delle figlie nate dal matrimonio tra Al Bano e Romina Power. Il loro riavvicinamento è stato accolto con favore da tutti, lei compresa: “Ho tirato un sospiro di sollievo perché dopo tanti anni di tempesta c’è stata una grandissima giornata di sole”, ha raccontato a Verissimo. “Sono felice e rasserenata. Prima non capivo alcune decisioni di mio padre”. E ha concluso: “Ognuno ha un suo vissuto e un modo di voler bene. Ho dovuto mettermi nei suoi panni per capire la sua prospettiva. Ogni tanto discutono, io sono bravissima a spegnere i fuochi”. Sul palco dell’Ariston, Romina Jr. Carrisi ha introdotto il medley di mamma e papà, che hanno cantato, nell’ordine, Nostalgia canaglia, La siepe, Ci sarà e Felicità. Per i tre si è trattato di uno storico ritorno: nel 1987, infatti, Al Bano e Romina erano in gara con Nostalgia canaglia, mentre la Power portava nel grembo la loro ultima figlia.

Chi è Romina Carrisi

Romina Carrisi e gli altri figli non hanno mai cessato di essere il trait d’union tra Al Bano e Romina Power. Alla notizia della loro reunion, Romina Jr. non ha nascosto una certa soddisfazione. Quarta nata dal loro matrimonio, Romina Jr. lavora come attrice e si diletta nella fotografia professionale. Dai genitori ha ereditato una spiccata vena artistica, che coltiva in diversi modi. Romina è nata a Cellino San Marco e ha tre fratelli (Ylenia, Cristèl, Yari) e due fratellastri (Yasmine e Albano, nati dalla relazione del padre con Loredana Lecciso). Con tutti ha un ottimo rapporto. Quanto alla sua vita privata, la giovane attrice è fidanzata con un imprenditore lontano dal mondo dello spettacolo, il cui nome rimane sconosciuto.

La crisi dopo l’Isola dei Famosi

Romina Carrisi ha vissuto un periodo di profonda crisi dopo aver preso parte al reality show l’Isola dei Famosi. Era il 2005 quanto la gente iniziò a riconoscerla per strada “ma non per qualcosa che avessi fatto io, ma solo perché ero figlia di qualcun altro”. Un viaggio negli Stati Uniti l’ha aiutata a rimettere a posto le cose: “Ho vissuto laggiù per sei anni e ho seguito diversi corsi di recitazione. Anche questo è stato terapeutico”. In un’intervista a Gente, Romina ha parlato del suo modo di affrontare la popolarità (che di fatto è una popolarità, una luce “riflessa”): “Avere avuto un padre e una madre famosi ha avuto più aspetti positivi che negativi. Avrei potuto scegliere un nome d’arte che non li evocasse, ne avevo già pronto uno. Invece ho voluto essere fedele alle mie origini, che sono poi anche quelle dei miei nonni, di due famiglie completamente diverse tra loro, i Carrisi, legati alla terra di Puglia, e i Power, divi di Hollywood. Io sono entrambe queste cose, Romina Carrisi Power”.



