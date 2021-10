Romina Carrisi/ “Io e papà Al Bano siamo tornati a parlarci dopo tre mesi”

Romina Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, era presente in qualità di ospite presso lo studio di “Oggi è un altro giorno” in occasione della puntata odierna della trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone. Seduta sui divanetti, Romina ha preso la parola in un’unica circostanza, ovvero quando la presentatrice ha deciso di interrogarla sull’esibizione di suo papà a “Ballando con le Stelle“, andata in scena sabato sera. Un ballo che ha ricevuto anche l’unico zero della serata, quello di Guillermo Mariotto, con un annesso siparietto tra i due che ha letteralmente fatto il giro del web.

A sorprendere tutti, però, è stata una rivelazione fatta da Romina Junior che ha affermato esplicitamente che, nel corso degli ultimi tre mesi, lei e il cantante di Cellino San Marco non si erano più sentiti e non avevano avuto più alcun tipo di contatto. Le ragioni non sono state meglio precisate, ma è certo che vi sia stato un lungo silenzio tra Al Bano e la figlia, interrotto soltanto dal reality show di Milly Carlucci, che ha consentito alla ragazza di riavvicinarsi al suo genitore.

ROMINA CARRISI SU AL BANO: “ABBIAMO INIZIATO A RISENTIRCI”

Romina Carrisi ha infatti confidato in diretta televisiva che “grazie a Ballando con le Stelle, dopo un periodo di tre mesi che non ci sentivamo, abbiamo ricominciato a sentirci”. Una notizia a cui ha voluto aggiungere una precisazione ulteriore: “Io e lui ci siamo chiariti e va bene così, perché l’importante è chiarire e sapere comunicare in maniera cooperativa”. Frasi che non lasciano intuire le ragioni alla base del litigio o, comunque, dell’allontanamento che si era verificato tra lei e Al Bano, ma indubbiamente il loro ritrovarsi non può che fare piacere.

Voci di corridoio hanno fatto circolare l’ipotesi secondo cui, alla base della frattura – oggi sanata – tra padre e figlia, ci sarebbero stati screzi connessi alla vita sentimentale del cantante, con particolare riferimento al rapporto con la sua ex, Romina Power, e alla sua vita con Loredana Lecciso.



