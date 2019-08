ROMINA CARRISI POWER/ Ironizza su Eliana Michelazzo: “ha trovato all’ammmore!”

Romina Carrisi Power, la figlia di Al Bano e Romina Power, ha pubblicato una serie di Instagram Stories in cui ha pubblicato una serie di video e un lungo messaggio enigmatico. Tra una frase e l’altra però Romina ha trovato anche il tempo di ironizzare su Eliana Michelazzo, l’ex agente di Pamela Prati e tra le indiscusse protagoniste del Prati Gate, che in questi giorni è uscita allo scoperto con un nuovo amore. “In tutto questo Eliana Michelazzo ha trovato all’ammmore!” scrive Romina Power per poi condividere con i follower un racconto della sua estate 2019. “Quest’estate sono stata in un parco di divertimenti. Le montagne russe su cui sono salite si sono trasformate in una casa di secchi per poi diventare una casa degli orrori. Non vi ho voluto portare con me in questo parco di divertimenti perchè ci assicuro che nessuno ha riso. Oggi ho ricevuto un video che vorrei condividere. A volte anche il silenzio di una persona a cui vuoi bene può avere un suono straziante. E’ proprio vero che le anime sensibili si percepiscono anche se non si sono mai conosciute” scrive la figlia di Al Bano e Romina. A cosa si riferisce?

Romina Carrisi: “Ho una consapevolezza nuova”

La figlia di Al Bano e Romina Power in una delle poche interviste rilasciate alla stampa ha raccontato di aver incontrato non poche difficoltà ad amarsi. Dalle pagine del settimanale Oggi ha detto: “Ho una consapevolezza nuova grazie alla quale ho imparato a volermi bene, a non prendermi troppo sul serio. Lo specchio non è più un rivale o un giudice inflessibile”. Un problema legata al periodo dell’adolescenza e a qualche chilo di troppo. Per fortuna tutto questo è solo un brutto ricordo, visto che oggi Romina sta bene e ha detto: “finalmente mi trovo a mio agio nella mia pelle”. Romina Carrisi Junior, infatti, ha rivelato: “ho scoperto di essere intollerante al nichel e ho eliminato ogni cibo che lo contiene. Facendo davvero attenzione sono dimagrita, ho perso due taglie. Inoltre faccio palestra e yoga, ballo salsa e il tango”.

Romina Carrisi: “frequento un uomo che mi fa stare bene”

Per quanto riguarda la vita privata, Romina Carrisi Power oggi è felice accanto ad un nuovo fidanzato. Questa nuova consapevolezza di sè, infatti, le ha permesso di tornare ad amare. “Da poco ho iniziato a frequentare un uomo che mi fa stare bene. Lui ha qualcosa di speciale negli occhi, una luce che lascia trasparire un’onestà d’animo che mi piace molto. E’ distante dal mondo dello spettacolo, fa il medico, ma siamo entrambi curiosi e rispettosi l’uno del mondo dell’altro. Non ero in cerca di nulla, è stata una sorpresa totalmente inaspettata” ha detto la figlia di Al Bano e Romina che parlando poi del ritorno sul palco dei genitori ha precisato: “Non mi fa strano vederli cantare insieme. E’ molto bello vedere che vanno d’accordo, dopo tutti i litigi e il marasma successo in passato. Sapere che hanno ritrovato una stabilità tra loro è una sensazione positiva…”.



