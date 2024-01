Romina Giamminelli, moglie Marco Maddaloni: “Mi sono ricreduta su Greta”/ “Gelosa di Perla? Mi fa piacere…”

Grande Fratello 2023, Romina Giamminelli: la moglie di Marco Maddaloni ‘promuove’ Greta

La partita del Grande Fratello 2023 non si gioca unicamente tra le mura della Casa più spiata d’Italia; un contributo viene spesso offerto anche dalle persone vicine ai concorrenti, soprattutto spulciando tra le varie dichiarazioni e opinioni offerte ai social. Come riporta 361Magazine, tra le ultime ad essersi esposta spicca Romina Giamminelli, moglie di Marco Maddaloni. La donna si è espressa su diversi volti e situazioni, mettendo in evidenza preferenze anche piuttosto marcate.

“Cosa penso di Greta? Devo dire che mi sono ricreduta tantissimo perchè ovviamente io la conoscevo solo tramite i social, e di quello che faceva vedere però all’interno della Casa mi piace tantissimo come si sta comportando, è una ragazza solare. Mi piace anche il rapporto che ha creato con Perla”. Questo il giudizio di Romina Giamminelli – moglie di Marco Maddaloni – sull’ex fidanzata di Mirko Brunetti, sicuramente tra le protagoniste del Grande Fratello 2023.

Romina Giamminelli, moglie di Marco Maddaloni: “Mirko e Perla? Non ci resta che aspettare…”

Come riporta il portale, Romina Giamminelli ha argomentato sui social anche a proposito della mancanza di suo marito, Marco Maddaloni, appunto impegnato al Grande Fratello 2023. “Come la sto vivendo? Una bomba! Ovviamente scherzo, sicuramente non ero più abituata a questa sua lontananza; è stata tosta e non me l’aspettavo. Anche il Natale è stato completamente diverso…”. Tornando alle dinamiche del reality, la donna non si è voluto sbilanciare in merito alle sue personali preferenze. “Non le svelo, ma posso dire che non sono più di 3 o 4 persone. I miei figli? Per Giovanni prima il preferito era Mirko, ora Vittorio. Giselle invece preferisce Perla e Beatrice mentre Pino solo il suo papà”.

Infine, Romina Giamminelli – moglie di Marco Maddaloni – si è pronunciata anche a proposito del tanto agognato ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. “Se ci spero? Ovvio, ho iniziato a vedere il Grande Fratello per lei che è entrata… Ora non ci resta che aspettare la fine del programma e capire che fine faranno questi due”. Infine, su un’eventuale gelosia per la concorrente data l’amicizia con suo marito Marco Maddaloni – come riporta 361Magazine – ha affermato: “Gelosa di Perla? No ragazzi, io non sono gelosa di nessuno lì dentro, mi fa piacere che Marco ha delle amicizie femminili”.











