ROMINA PIERDOMENICO/ Da Colorado a La Sai L’Ultima, un’anno speciale

Romina Pierdomenico è pronta per la terza puntata de “La sai l’ultima? – Digital Edition“, il programma co-condotto con il compagno Ezio Greggio il venerdì in prima serata su Canale 5. La sua presenza nella nuova edizione del celebre programma di Canale 5 ha generato una serie di polemiche per via del suo “rapporto” con il padrone di casa, ma a mettere a tacere tutti ci ha pensato proprio Ezio Greggio. Il conduttore, infatti, durante un’intervista rilasciata a Il Messaggero ha chiarito una volta e per tutte come sono andate le cose: “Non l’ho neanche proposta io. Giorgio Restelli (direttore risorse artistiche di Mediaset) è venuto da me e mi ha chiesto: Che ne diresti se prendessimo Romina? Del gruppo di ragazze nuove è quella che ci piace di più. Ho risposto che ero d’accordissimo, ma di parlarne con lei”.

Romina Pierdomenico da Colorado a La Sai L’Ultima

Classe 1993, Romina Pierdomenico è nata a Vicoli, un piccolo paese della provincia di Pescara. A soli 19 anni debutta nel mondo dello spettacolo partecipando al concorso di bellezza di Miss Italia classificandosi al secondo posto alle spalle di Giusy Buscemi. Da allora ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo fino alla prima grande occasione arrivata quest’anno dapprima con Colorado ed ora con La Sai L’Ultima. Sul palco del programma di successo del venerdì sera di Canale 5 ha dimostrato non solo di essere bella, ma anche spigliata e molto simpatica. Una prova? Lo sketch con Uccio De Santis andato in scena durante le precedenti puntata: una serie di battute e freddure telefoniche che hanno fatto divertire davvero tanto sia il pubblico a casa che in studio.

Romina Pierdomenico e Ezio Greggio: “stiamo bene insieme”

Il nome di Romina Pierdomenico è balzata agli oneri della cronaca rosa per via della sua storia d’amore con Ezio Greggio. Una storia che ha attirato la curiosità del pubblico per via della grande differenza d’età; una differenza che i due non sentono minimamente. “Lei è molto più matura, io mi sento molto più giovane e per fortuna, toccando ferro, sto in forma. Per cui alla fine saranno 7, 8 gli anni di differenza, non di più. Diciamo che ci frequentiamo e stiamo bene insieme” ha detto Ezio Greggio durante un’intervista rilasciata a Il Messaggero parlando del rapporto con la giovane conduttrice.



