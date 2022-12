Romina Pierdomenico fidanzata Ezio Greggio/ “Alcuni mi guardano male ma non bado a..”

ROMINA PIERDOMENICO, CHI E’ LA FIDANZATA DI EZIO GREGGIO?

Chi è Romina Pierdomenico, la fidanzata di Ezio Greggio? Questo pomeriggio, nel primo dei due appuntamenti del weekend con “Verissimo”, il 68enne conduttore televisivo e cabarettista piemontese sarà ospite, assieme al suo storico sodale e amico Enzo Iacchetti, per parlare del loro ennesimo ritorno al timone del tg satirico in onda su Canale 5. E il ritorno della storica coppia nel salotto di Silvia Toffanin sarà l’occasione non solo per parlare dei loro prossimi impegni professionali ma pure del loro privato, in particolare di quello di Greggio che da qualche anno è fidanzato con l’attrice e showgirl pescarese, molto più giovane di lui.

Classe 1993 e volto noto al pubblico delle reti Mediaset per la sua partecipazione a diversi programmi e reality show, Romina Pierdomenico fa coppia fissa con Ezio Greggio oramai dal 2018: una relazione, come abbiamo accennato sopra, su cui spesso tanti si focalizzano solo per mettere in evidenza la forte differenza d’età fra loro due e tenendo poco in considerazione che il sentimento che li lega invece è davvero molto forte. Solo quest’estate, sul profilo Instagram di Greggio, era apparso uno scatto (con la didascalia “I fantastici quattro”) che immortalava il conduttore televisivo assieme alla sua Romina e ai due figli Gabriele e Giacomo, nati dalla precedente relazione con Isabel Bengochea e di fatto quasi coetanei della compagna del padre. Un ritratto molto sereno di una famiglia allargata che dimostra come la Pierdomenico sia stata ben accettata dai due figli di Greggio.

ROMINA PIERDOMENICO, “DIFFERENZA DI ETA’? BADIAMO SOLO A NOI E LA GENTE…”

Ma cosa sappiamo di Romina Pierdomenico e della sua carriera, prima che i riflettori del gossip si accendessero sulla sua love story con Ezio Greggio? La showgirl pescarese era già apparsa in precedenza in tv, avendo partecipato prima a Miss Italia nel lontano 2012 (ottenendo un lusinghiero secondo posto) e poi lavorando prima per Rai Gulp e successivamente vestendo i panni della Tentatrice a “Temptation Island”; sempre in Mediaset, era apparsa nel cast di “Uomini e Donne” questa volta come corteggiatrice di Amedeo Barbato. Solo in seguito è entrato Greggio nella sua vita: pare che galeotto in questo caso fu Instagram, con una serie di messaggi scambiati tra i due prima di un incontro a Montecarlo. I due sono fidanzati infatti da settembre 2018 anche se si conoscevano da tre anni: tuttavia la classica scintilla è scattata solo in un secondo momento…

“Il primo incontro avvenne per caso, con un giorno di anticipo rispetto all’appuntamento e in un luogo che non c’entrava nulla: era un segno del destino!” aveva raccontato Ezio Greggio al magazine ‘Gente’ che, sovente, ha risposto alle domande circa la loro differenza d’età. Tra Romina ed Ezio passano quasi 39 anni anche se la diretta interessata ha ribadito che si tratta di un problema per chi li osserva dall’esterno, non certo per loro: “Non badiamo a nulla se non a noi” ha spiegato il conduttore, precisando che non ci sono figli in cantiere e tantomeno l’idea delle nozze (almeno nell’immediato). “Alcuni mi guardano male già quando esco da casa. Sono cose che accadono quotidianamente” aveva confessato l’anno scorso la Pierdomenico a FanPage. “Ma la mia forza è talmente superiore alle insoddisfazioni delle persone che non ci faccio nemmeno caso. Chi mi sta vicino continua a chiedermi come faccio a passarci sopra (…) Navigo sopra queste frustrazioni. Anzi, mi fa piacere si alimentino della mia vita” aveva tagliato corto, spiegandosi certi atteggiamenti col fatto che sono “i limiti di chi ti sta di fronte, stare con un uomo con 39 anni in più fa subito scattare il pregiudizio e non l’approfondimento”.











