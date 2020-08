ROMINA PIERDOMENICO/ Matrimonio con Ezio Greggio? I due non ne parlano, ma…

Romina Pierdomenico conduce insieme a Ezio Greggio la nuova edizione de La sai l’ultima? in onda questa sera in replica su Canale 5. Oltre che come showgirl ed ex partecipante a Miss Italia, la Pierdomenico è nota altresì come fidanzata di Greggio, appunto, che peraltro di recente ha vissuto con lei una brutta disavventura avvenuta a Ibiza. Ezio era al volante, e in macchina c’era anche Romina, quando i due sono stati colti di sorpresa da alcuni paparazzi. Nel tentativo di schivarli, hanno poi avuto un piccolo incidente che purtroppo non ha lasciato illeso nessuno dei due. Lo ha raccontato il conduttore in un’intervista a Gente di luglio, in cui ha specificato che andava piano e stava per parcheggiare, ma non può dire di non avere la responsabilità di quanto è accaduto: “Ho fatto solo l’errore di togliermi con anticipo la cintura e così per via della frenata e dell’impatto ho picchiato la testa sul parabrezza e avuto un colpo di frusta”. Il tutto si è risolto con un controllo e una Tac in ospedale: “Tutto a posto, mi hanno dimesso alcune ore dopo: ho dovuto portare il collarino per qualche giorno e prendere alcuni farmaci”.

Romina Pierdomenico: 40 anni di differenza tra lei ed Ezio Greggio

Sono ben 40 gli anni di differenza tra Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio, un dato che innegabilmente li separa non più di quanto li separi il fatto che lui sia già stato legato a un’altra donna, la spagnola Isabel, di cui non conosciamo i dettagli sul matrimonio. Insieme, Ezio e Isabel hanno avuto due figli, Giacomo e Gabriele, rispettivamente di 29 e 25 anni. Romina, di contro, ne ha 27 ed è una ragazza all’apparenza diversa da come ci si aspetterebbe essere la moglie di Ezio Greggio. I due ancora non parlano di nozze, anche se ormai stanno insieme da due anni. Anche il rapporto professionale, per la cronaca, sembra andar bene: “Se non fosse arrivato il virus avremmo sicuramente realizzato la seconda edizione (de La sai l’ultima?, ndr), dopo il grande successo della prima. Romina al suo debutto è stata bravissima. Ci sarà un’altra occasione”.

Romina Pierdomenico: “Ezio Greggio mi aiuta a migliorare”

Ezio Greggio racconta così com’è nata la sua relazione con Romina Pierdomenico: “Ci siamo conosciuti tre anni fa a Montecarlo. Tempo dopo, grazie alla chat di Instagram, iniziammo a scriverci: un classico. Finalmente decidemmo di vederci ma il primo incontro avvenne, per caso, con un giorno di anticipo rispetto alla data dell’appuntamento e in un luogo che non c’entrava nulla”. Un vero e proprio “segno”, stando a quanto sostiene il conduttore, che con Romina condivide anche la passione per lo spettacolo. Sempre a Gente, un anno fa, la coconduttrice de La sai l’ultima? ha dichiarato che Greggio è un suo punto di riferimento anche sul lavoro: “Con l’esperienza, la sensibilità e l’intuito ogni giorno mi aiuta a migliorare. Quando abbiamo lavorato insieme, il solo stargli vicino mi ha permesso di comprendere come ci si deve muovere davanti alle telecamere, ma anche quanto sia importante prepararsi”.



