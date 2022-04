Romina Power e Loredana Lecciso, ex e moglie Al Bano/ “Noi non siamo una soap opera!”

Al Bano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso: atto millesimo, scena infinita, esterno giorno, si gira. Questo pomeriggio il 78enne cantautore e personaggio pubblico salentino torna a “Verissimo” e l’appuntamento domenicale col talk show condotto da Silvia Toffanin rappresenterà per il diretto interessato non solo l’occasione di parlare della propria carriera e dell’attualità, che lo ha visto intervenire pubblicamente in merito all’invasione dell’Ucraina, ma anche sulle due donne più importanti della sua vita e le ‘storie tese’ che interessano questo (inesistente) triangolo a distanza che dura da anni.

Ylenia Carrisi, figlia Al Bano/ “Ho capito che si è buttata nel fiume”, ma Romina…

Se Romina Power, sposata oramai nel lontano 1970 e da cui si era separato legalmente nel 1999 dopo ben 29 anni di matrimonio, rappresenta quel passato che non passa mai, Loredana Lecciso è invece la donna che a inizio degli Anni Duemila è entrata nel suo quotidiano e che col tempo è diventata protagonista di un confronto a distanza con l’ex moglie dell’artista, tra frecciatine ma anche molti malintesi e, va detto, pure polemiche montate ad arte dalla stampa per metterle in contrapposizione lasciano in mezzo il povero Al Bano. “Ora non permetterò più che qualcuno si metta in mezzo a noi” aveva dichiarato di recente la Lecciso, pur senza fare nomi o riferimenti, ma avendo bene in mente la figura di una persona che forse parte della fan base del compagno e parte dell’opinione pubblica vorrebbe tornasse in grande stile, come nelle più belle storie d’amore.

Jolanda e Carmelo, genitori di Al Bano/ Chi sono? "Il loro amore è stato fantastico"

ROMINA POWER E LOREDANA LECCISO, EX E MOGLIE DI AL BANO: UN (INESISTENTE) TRIANGOLO CHE…

In realtà, se già la reunion artistica di Al Bano e Romina è stata un mezzo miracolo e una sorpresa insperata per milioni di fan, il ritorno di fiamma a livello sentimentale è stato smentito dai diretti interessati più volte. E sovente anche con fastidio dato che, come accennato, non sono mancati i malintesi: la Power, che pure aveva chiesto all’ex marito di tenere a bada la verve e le tante uscite pubbliche della Lecciso, di recente aveva pubblicato anche una Storia sul proprio account Instagram, forse esasperata dalle continue voci che parlano di triangoli amorosi inesistenti o che la tirano in ballo in polemiche da cui vuole rimanere lontana. “Vedo che in tv qui in Italia spesso si riferiscono a me e Al Bano come una ‘soap opera‘. Vorrei puntualizzare che noi siamo esseri umani con le nostre sensibilità e le nostre storie individuali” ha scritto la cantautrice, chiedendo rispetto per sé stessa a livello umano”.

Al Bano truffato "Falso bonifico per miei vini"/ Un 32enne a processo: cos'è successo

L’impressione è che, nella sua tirata, Romina non si riferisse alla Lecciso quanto invece alla stampa specializzata in gossip o a qualche opinionista troppo loquace: è chiaro che alla Power spiaccia questo ruolo di eterna presenza ingombrante, con conseguente e comprensibile fastidio anche per Loredana. Certo, tra le due donne non corre ovviamente buon sangue nonostante i tentativi di mediazione da parte dello stesso Al Bano che, di questa grande e tutto sommato felice famiglia allargata con tanti figli e nipoti, è il principale sostenitore. Non è un caso che proprio il 78enne in più di un’occasione, pur ricordando il grande amore con Romina, non ha mai smesso di lodare la Lecciso come madre e ha auspicato che un giorno le due donne si siedano a tavola assieme, incontrandosi e parlando. “Seminiamo la pace” aveva detto, ricordando alle ‘duellanti’ che la vita è breve e le priorità, almeno per lui che è il pater familias, sono ben altre che le diatribe…











© RIPRODUZIONE RISERVATA