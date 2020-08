Romina Power/ “Il successo con Al Bano? Ci piace cantare e comunicare col pubblico”

Romina Power si è raccontata dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni tra il successo sempre verde con Al Bano Carrisi e i progetti futuri. La estate 2020 è stata un’estate complicata, non solo per la pandemia mondiale da Covid-19, ma anche per il grave lutto che la cantante ha dovuto affrontare. Pochi mesi fa, infatti, Romina ha dovuto dire addio alla sorella Taryn in un’estate che lei stessa ha definito così: “per me è dolceamara. Amara, perché da poco mia sorella Taryn ha lasciato il corpo e mi manca molto, perché era anche la mia migliore amica. Dolce, perché mio figlio Yari si è fidanzato con un angelo, Thea, e insieme fanno una musica divina”. Oltre all’affetto dei familiari, Romina può contare da sempre anche su quello dei suoi animali a cui è lentissima: “l’unica cosa che un animale può trasmettere è amore. Gli animali ci danno amore incondizionato, lealtà, spontaneità e non contraggono il virus. Anzi, durante il lockdown, fortunato chi aveva un cane!”. Tra i nuovi arrivati in famiglia c’è anche Taquito, un nuovo cucciolo che la Power ha presentato così: “è il cane di mia figlia Romina, ma durante la quarantena si è attaccato molto a me, e io a lui! Insomma, si è un po’ “aggiunto” alla mia Daisy, a Cutie, uno yorkie trovato a Venice Beach e alla piccola Nala”.

Romina Power: “Siamo su questa terra per esprimerci e progredire spiritualmente”

Artista a 360° gradi, Romina Power ancora oggi non vuole autodefinirsi ed etichettarsi. “Non mi autodefinisco: sono” – ha precisato dalla pagine di Tv Sorrisi e Canzoni – “siamo su questa terra per esprimerci e progredire spiritualmente. Seguo la traiettoria della vita, il destino, il suo flusso che a volte mi spinge a esprimermi in un certo modo e a volte in un altro”. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è cominciata molto presto; una strada in un certo segnato essendo figlia di due divi di Hollywood come Tyrone Power e Linda Christian. Tutto è cominciato nell’estate del 1964 quando si trovava a Roma con i genitori: “mi si avvicina un signore e mi chiede: “Ti interessa fare del cinema?”. Cercavano una ragazza per un ruolo nel film “Ménage all’italiana” di Franco Indovina, con Ugo Tognazzi. Mi fecero delle foto, poi un provino, dopo di che mi offrirono la parte, più un contratto di sette anni. Mia madre accettò che facessi il film, ma senza quel contratto. Avevo 13 anni…”. Parlando proprio di cinema dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha annunciato che sarà nel nuovo film “Nightmare Alley” di Guillermo del Toro anche se precisa: “non ho un ruolo. Guillermo del Toro è stato magico, come l’incontro tra due vecchi amici. Lui è un grande estimatore di mio padre e mi ha invitata sul set come “col- legamento” con papà. Mi conosceva anche come cantante: lui è messicano e “Felicità” è arrivata anche in Centro America. Ero seduta accanto a lui e mi ha chiesto se volevo essere nella scena. Perché no?!”.

Romina Power: ecco le mie canzoni preferite

La carriera di Romina Power ha preso una svolta inaspettata come cantante grazie al duo musicale creato con l’ex marito Al Bano Carrisi. Alzi la mano chi non ha cantato almeno una volta nella vita “Felicità”, “Ci sarà” oppure “Nostalgia canaglia”, anche se le canzoni preferiti della Power sono ben altre: “penso a due miei album come “Ascolta, ti racconto di un amore…” o “Da lontano” in cui ho messo tutto il mio spirito e il mio cuore. Oppure ai primi dischi con Al Bano, “Atto I” e “1978”, dove c’era il nostro vero spirito”. Impossibile non parlare di Al Bano Carrisi e del successo che ancora oggi riscontrano in Italia e nel resto del mondo. Nessun segreto però: “forse è il fatto che ci piace cantare e comunicare con il pubblico attraverso la musica. E sul palcoscenico non ci divertiamo solo tra di noi, ma con tutto il gruppo: alcuni di loro sono con noi da 30 anni! Siamo tutti affiatati”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA