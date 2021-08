Romina sorella Claudia Gerini e i nipoti Daniele, Leonardo/ “Vederci la rende felice”

Romina Gerini è la sorella minore di Claudia Gerini, attrice in attività sin dagli anni Ottanta che questa sera vedremo protagonista della replica di Canzone segreta. Romina e Claudia sono cresciute insieme nel quartiere romano di San Giovanni, dove Claudia ha ha avuto modo di sviluppare fin da piccola le sue velleità artistiche. Le due sorelle raccontano che l’attitudine di Claudia per la recitazione è venuta fuori quand’era davvero giovanissima e voleva sempre stare al centro dell’attenzione.

“Lei era sempre la protagonista, anche da piccola”, ha raccontato Romina a Canzone segreta. E la stessa attrice ha aggiunto: “È vero, sono stata un filino sempre al centro dell’attenzione, ero quella che voleva cantare, dire la poesia per prima…”. A vederla adesso, non viene difficile immaginarla come una bambina vivace e solare, una piccola star biondissima dalle mille potenzialità. Oltre a recitare, infatti, Claudia cantava anche, come dimostra di saper fare tuttora all’occorrenza.

Il rapporto di Claudia Gerini con la sorella Romina Gerini

Romina e Claudia Gerini sono le due figlie di Antonio e Tania Gerini. Le ragazze hanno sempre avuto un rapporto molto complice, nonostante la diversità del loro carattere e dei loro percorsi professionali. Se Claudia è un’attrice super popolare, infatti, Romina è una donna con uno stile di vita ‘comune’ che preferisce mantenere un certo riserbo su quello che fa quotidianamente.

In ogni caso, Romina e Claudia sembrano essere molto legate e amano stare insieme nel poco tempo libero che hanno a disposizione. Romina gestisce un profilo Instagram ricco di foto di lei e Claudia, anche se gli aggiornamenti non sono così frequenti. Dagli scatti presenti su Instagram appare chiaro che le due vanno molto d’accordo e, come detto in precedenza, sono da sempre molto unite.

I nipoti Daniele e Leonardo

Della sua sorpresa a Canzone segreta fanno parte anche i figli di Romina (e nipoti di Claudia) Daniele e Leonardo. “Abbiamo coinvolto le persone più vicine a lei e che a lei sono più care”, spiega la sorella nella clip iniziale. Due di questi sono proprio loro, Daniele e Leonardo, uno bambino e l’altro adolescente (esattamente come le due figlie di Claudia Linda e Rosa). “Vederci là sul palco magari la rende felice”, dice il primo. “Non tantissimo, però sì, si potrà emozionare”.

La sorella e i nipoti di Claudia entrano in scena mentre Alan Sorrenti intona Figli delle stelle, la hit che lei e Romina cantavano e ballavano insieme da piccole. “Veramente non mi aspettavo questo”, commenta Claudia alla fine. “La mia sister è la mamma di quei due lì”. La chiosa ulteriore spetta al ‘mito’ Alan Sorrenti: “Ci sono varie generazioni e siamo – possiamo dirlo – tutti ‘figli delle stelle’”.

