Rosa Chemical single, chi è l’ex fidanzata/ Fine burrascosa della relazione con Barbara Boscali

Barbara Boscali è l’ex fidanzata di Rosa Chemical, cantante in gara per conquistare il pubblico e il premio del 73esimo festival di Sanremo. Ma che cosa conosciamo di lei e perché i due si sono lasciati? A quanto sappiamo, attualmente Rosa Chemical (che all’anagrafe si chiama Manuel Franco Rocati) è single e non ha più trovato l’amore dopo la fine del legame con Barbara Boscali. La relazione tra i due si è interrotta nel 2021 ma gli strascichi sono stati tutt’altro che sereni.

"Made in Italy" testo completo canzone Rosa Chemical Sanremo 2023/ L'amore libero

Dopo essersi lasciata con Rosa Chemical, infatti, Barbara Boscali avevo pubblicato sui suoi canali social un video in cui rendeva pubbliche alcune questioni private relative al suo ex. In particolare, Barbara Boscali ha accusato Rosa Chemical di aver frequentato un’altra subito dopo la fine della loro relazione e di aver parlato male di lei, nonostante si fosse detto innamorato e a dispetto dei sentimenti che provavano l’uno per l’altra. Barbara Boscali ha anche pubblicato in quell’occasione alcuni screen delle conversazioni con Rosa Chemical, mostrando ai suoi follower i messaggi in cui lui diceva di amarla e di non voler stare con nessuna altra al di fuori di lei. Insomma, una fine decisamente burrascosa per la ex coppia. Barbara Boscali, però, è recentemente finita al centro anche di un’altra vicenda, relativa sempre a un ex fidanzato. Vediamo di cosa si tratta e cosa fa oggi l’ex di Rosa Chemical.

ROSA CHEMICAL A SANREMO 2023/ L'Ariston balla con "Made in Italy!"

Barbara Boscali, chi è l’ex fidanzata di Rosa Chemical: accusata da Simba La Rue

Barbara Boscali, ex di Rosa Chemical, è stata anche fidanzata con il trapper Simba La Rue, protagonista di gravi episodi di cronaca che hanno visto la contrapposizione violenta di diverse faide di trapper. Barbara Boscali è stata infatti accusata di essere la mandante del tentato accoltellamento di Simba La Rue, avvenuto il 16 giugno 2022. Per questo episodio, la donna è stata arrestata assieme ad altre quattro persone e poi condannata ai domiciliari nell’ottobre scorso. Ai carabinieri, Barbara Boscali aveva spiegato di essere stanca dei maltrattamenti subiti da Simba La Rue e aveva subito confessato di essere complice dell’agguato e della tentata aggressione ai danni dal trapper. Il suo obiettivo sarebbe stato quello di intimidire il fidanzato violento, come ha ammesso lei stessa al gip. Per questo motivo aveva fatto il doppio gioco con la gang di Baby Touché.

ROSA CHEMICAL, "MADE IN ITALY” A SANREMO 2023/ Twitter elegge il "re" della serata

Barbara Boscali, ex di Rosa Chemical e di Simba La Rue, è nata nel 1991. A oggi è molto attiva sui social, occupandosi soprattutto di Instagram e TikTok, e gestisce un profilo Onlyfans.











© RIPRODUZIONE RISERVATA