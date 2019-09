Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione/ Il figlio Dodo al suo debutto televisivo (Domenica Live)

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione saranno con il piccolo Dodo ospiti della puntata di domenica 29 settembre di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Si tratta della prima volta che la ex tronista di Uomini e Donne e la sua scelta presentano in tv il figlio Dodo nato lo scorso 25 luglio. Una gioia immensa per la ex naufraga che le ha cambiato la vita, anche se all’inizio non è mancata la paura come ha raccontato in un vecchio post la stessa Rosa: “all’ inizio non vi nascondo che avevo un sacco paura perché come sapete non era stato messo in cantiere. Quindi essendo una cosa così grande e importante che arriva all’ improvviso, per me che tendo a controllare e pianificare tutto, non è stato semplice”. Ma la vista degli occhi, delle manine e dei piedini cancellerà ogni timore e l’istinto saprà guidarla”.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: il piccolo Dodo a Domenica Live

Pochi giorni dopo la gravidanza Rosa Perrotta si era espressa contraria alla possibilità di mostrare il figlio sui social per via della presenza degli haters. Un’autodifesa comprensibilissima considerando quanto odio circola sul web; la ex tronista però aveva voluto motivare questa sua decisione per via delle richieste da parte dei fan. “Se non lo faccio vedere è proprio per colpa di gente come voi che mi spaventa perché non si tratta più solo di me ma anche di mio figlio ed è gente come voi che rovina questo mezzo stupendo.È gente veramente frustrata, gente che sfoga nei social la sua repressione. Ragazzi ma non lo so, fate figli! Magari vi appaciate e vedete che dono stupendo è e non avrete più voglia di criticare!”. A distanza di diversi giorni però la ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha cambiato idea visto che sui social è spuntata la foto del piccolo Dodo accompagnata da una frase tenerissima: “Ciao a tutti amici di mamma e papà. Io sono il piccolo Dodo. Da oggi ci sono anch’io, piacere di conoscervi”. Dopo la presentazione sui social per il piccolo Dodo è arrivato il momento del battesimo ufficiale televisivo. E dove se non da Barbara D’Urso?

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: l’appello ai fan

La partecipazione di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione a Domenica Live di Barbara D’Urso ha visto costretta l’ex tronista a fare un appello ai fan. Cosa è successo? La Perrotta ha raccontato che di ritorno da Milano nell’attesa di prendere il treno per Napoli si è resa conto di non avere più il telefonino. “Solo le donne potranno capire questa tortura. Quando stavo per tornare a Napoli, e stavo per prendere il treno, non trovo il cellulare. Nel cercare il cellulare, ho lanciato tutto per aria e ho lasciato la mia borsa, contenente il mio beauty, in stazione. Immaginate che gioia per me tornare a casa e scoprire di non avere niente. Lancio un appello: se avete trovato una borsa a forma di orso, è la mia!” ha scritto la ex tronista che ha fatto un appello a tutti i suoi fan. Riuscirà a ritrovare la borsa?



