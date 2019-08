ROSA PERROTTA “NON MOSTREREMO MAI MIO FIGLIO DODO”/ Cambia idea: ecco la foto

Rosa Perrotta alla fine ha cambiato idea. La neo mamma del piccolo Domenico, chiamato “Dodo”, pochi giorni fa aveva chiaramente detto di non voler mostrare la foto del neonato per via degli haters, ma alla fine ha ceduto e pochissimi minuti fa ha pubblicato la prima foto del figlio nato dall’amore con Pietro Tartaglione. “Ciao a tutti amici di mamma e papà, io sono il piccolo Dodo! Da oggi ci sono anch’io. Piacere di conoscervi” si legge nella didascalia che accompagna la foto del bambino seguita dall’hashtag #ilmiocuore. Tantissimi i commenti arrivati nel giro di pochissimi minuti: a cominciare da Gianni Sperti che scrive “amore” a Valeria Marini che con il suo stile inconfondibile dedicato: “AMORE PURO💋✨ANCORA CONGRATULAZIONI💋✨BELLISSIMO COME LA MAMMA E IL PAPÀ” con tanto di baci stellari.

Rosa Perrotta “non vi mostrerò mai mio figlio Dodo”

Solo pochi giorni fa Rosa Perrotta aveva comunicato l’intenzione di “non mostrare il figlio” sui social per un semplice motivo: ““Se non lo faccio vedere è per gente come voi, che mi spaventa e rovina questo mezzo pazzesco e stupendo, perché la condivisione è una cosa bellissima ma a rovinarlo è gente frustrata e che sfoga sui social la propria repressione”. Parole chiarissime e condivisibili quelle pronunciate dalla ex tronista di Uomini e Donne che, a distanza di poche ore, ha cambiato idea visto che a sorpresa ha mostrato la prima foto del figlio Domenico. La Perrotta del resto, consapevole di quanto odio e cattiveria circolano sui social, aveva precisato il perchè di questa sua scelta dettata dal comportamento sbagliato degli haters. “Loro non mi spaventano fin quando riguardavano me li ho sempre affrontati” – aveva precisato durante alcune Instagram Stories, consapevole che i social sono diventati oggigiorno valvola di sfogo per “per persone molto cattive che approfitterebbero e utilizzerebbero anche un bambino per ferire un genitore”. La Perrotta, infatti, è stata e continua ad essere ancora oggi oggetto di critiche da parte dei leoni da tastiera: “fin quando si tratta di me sono adulta e vaccinata e mi possono difendere. Ma il pensiero di qualcuno che potrebbe avere un pensiero cattivo su mio figlio o rivolgergli energie negative mi manda in bestia”.

Rosa Perrotta e il figlio Domenico: “non vedo l’ora di condividere questo bambino con le persone che ci amano”

La ex tronista di Uomini e Donne e naufraga de L’Isola dei Famosi alla fine ha ceduto e ha mostrato la foto del piccolo Domenico su Instagram. Del resto nonostante le critiche e gli attacchi degli haters, Rosa Perrotta è una delle troniste più amate e seguite del programma. Lo dimostrano i tantissimi messaggi di affetto che riceve quotidianamente da parte dei fan, che hanno seguito passo dopo passo la sua “favola d’amore” con Pietro Tartaglione e la gravidanza del piccolo Domenico. A loro la Perrotta aveva dedicato delle bellissime parole: “non vedo l’ora di condividere questo bambino con le persone che ci amano e ci vogliono bene, e che fortunatamente sono il 90 per cento del mio pubblico. Persone che hanno amato questo bambino ancora prima che nascesse e che lo inondano di amore come hanno fatto con noi. Loro meritano di condividere la gioia di queste mie giornate”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosa (@rosaperrotta__) in data: 7 Ago 2019 alle ore 10:03 PDT





