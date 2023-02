Rosalinda Cannavò, anoressia e violenze/ “Ho sbagliato a non denunciare subito”

Rosalinda Cannavò e le violenze subite a 12 anni

Rosalinda Cannavò, l’anoressia e le violenze subite. La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha un passato complesso e difficile. Quando era poco più che una ragazzina, infatti, ha subito una violenza di cui ha parlato in diverse interviste e anche durante la sua avventura all’interno della casa del GF VIP. Intervistata da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, l’attrice parlando proprio della violenza subita ha raccontato “ho subito una violenza a 12 anni e il fatto di mostrarmi mi dava fastidio. Non ho avuto il coraggio di confessarlo a nessuno, l’unico a cui l’ho detto è stato il mio primo fidanzatino. Per molto tempo mi sono colpevolizzata io, poi ho fatto un percorso con una psicologa e l’ho poi accettato. Io ho sbagliato a non denunciare subito e non voglio che un’altra donna subisca ciò che ho subito io”.

Non solo, la Cannavò ha anche sofferto di anoressia: “sono arrivata a pesare 32 chili e ho rischiato veramente tantissimo. Oggi se ci penso non so come io sia arrivata fino a quel punto. Ho i segni sul cuore e sulla pelle. Ma sconfiggere questa malattia è stata la cosa più difficile e giusta che potessi fare”.

Rosalinda Cannavò e i problemi di anoressia: “sono entrata in un vortice”

In concomitanza con il debutto nel mondo dello spettacolo, Rosalinda Cannavò ha sofferto anche di disturbi alimentari cadendo nel tunnel dell’anoressia. “Sono entrata in un vortice, ho iniziato a mangiare sempre meno e ad usare lassativi che mi hanno danneggiato anche dal punto di vista della salute. Mi guardavo allo specchio allora e non mi vedevo come adesso, anzi pensavo di poter scendere ancora di più sotto quel peso” – ha detto l’attrice che ha confessato – “mi sono fatta convincere da consigli sbagliati, mi hanno plasmata e prima di capirlo ci sono voluti tanti anni. Forse è stata colpa anche del mio carattere estremamente sensibile. Ero inizialmente formosa, ma mi dicevano che per la televisione dovevo perdere peso”.

Proprio nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin, parlando di quel momento complicato della sua vita, ha confessato: “nell’ultimo periodo ho abusato di medicine per raggiungere a un peso ancora più basso. Sarei potuta morire e la cosa non mi spaventava”. Oggi per fortuna tutto ciò è un lontanissimo ricordo, anche se l’attrice non vuole dimenticare ciò che ha vissuto. “Mi ricorderò di te eccome. Ho i segni sul cuore e sulla pelle! Ma sconfiggerti è stata la cosa più difficile e giusta che potessi fare! Oggi sorrido, oggi sono felice senza di te. Lottate per tornare a sorridere e non permettete più a questo mostro di distruggervi la vita” – ha detto parlando proprio della malattia.











