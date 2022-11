Rosalinda Cannavò è Francesca Michielin a Tale e Quale Show Torneo 2022/ Replicherà l’esibizione top?

Rosalinda Cannavò nel cast di Tale e Quale Show Torneo 2022

Rosalinda Cannavò è tra i protagonisti di Tale e Quale Show Torneo 2022 in onda questa sera, venerdì 18 settembre 2022, in prima serata su Rai1. L’attrice durante la finale della dodicesima edizione è riuscita a conquistarsi uno dei posti disponibili per accedere al torneo del varietà campione d’ascolti del venerdì sera di Rai1 che vedrà sfidarsi i migliori sei concorrenti dell’edizione 2021 contro i sei migliori di quest’anno.

Una sfida che si preannuncia davvero avvincente e che vedrà l’ex concorrente del Grande Fratello Vip mettersi alla prova con l’imitazione più applaudita a Tale e Quale Show 12. Rosalinda Cannavò, infatti, imiterà ancora una volta Francesca Michielin. Nella quarta puntata l’attrice aveva vinto con la sua imitazione di “Nessun grado di separazione“. “Finalmente stasera mi sei piaciuta“, le ha detto Cristiano Malgioglio. Staserà, però, Rosalinda porterà sul palco un’altra canzone della Michielin.

Rosalinda Cannavò a Tale e Quale Show: “l’emozione è tantissima”

Per Rosalinda Cannavò partecipare a Tale e Quale Show 2022 è stata davvero una grandissima emozione. “L’emozione è tantissima, infinita, soprattutto perché ancora non c’è stata la prima puntata. Fremo dalla voglia di stare su quel palco, le lezioni sono già iniziate, sto mettendo tanto impegno e speriamo di far bene“, ha raccontato in una intervista rilasciata poco prima del debutto dalle pagine di tag24.it.

L’attrice ha poi confessato: “Il canto è sempre stata una mia passione che non ho mai coltivato in realtà, ma soltanto come mera passione in casa. Non l’ho mai approfondita, ma solo dentro casa mia. Questa sarà la prima volta che canto in pubblico, speriamo bene“. Sul palcoscenico di Tale e Quale Show, l’attrice si è dovuta confrontare non solo con la parte vocale, ma anche fattoriale: “Secondo me dal punto di vista della voce, proprio perché non sono una cantante professionista. A livello attoriale magari avendo un bagaglio alle spalle e degli studi sarà più facile, la voce sarà più difficile bisogna impegnarsi“.

