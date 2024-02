Rosalinda Cannavò è incinta?/ Le foto con Andrea Zenga ‘scatenano’ i rumor sulla gravidanza

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, un bebè in arrivo?

Al Grande Fratello sono molte le coppie nate tra un’edizione e l’altra; alcune più durature, altre meno. Rosalinda Cannavò – in arte Adua Del Vesco – e Andrea Zenga sono forse fra i pochi ‘sopravvissuti’ delle coppie nate nel reality e stando agli ultimi rumor potrebbero presto coronare un sogno più che lieto. Secondo alcuni fan della coppia, gli ultimi scatti che ritraggono l’attrice in compagnia del fidanzato avrebbero messo in evidenza un pancino sospetto.

Rosalinda Cannavò è incinta? Chiaramente alla domanda non vi è una risposta certa ma, stando a quanto riporta Gossip e Tv, alcuni indizi carpiti dal popolo del web sembrano aver alimentato la convinzione di una possibile gravidanza dell’attrice. Quest’ultima, insieme al fidanzato Andrea Zenga, non hanno nascosto il desiderio di diventare genitori e dunque il momento potrebbe essere davvero propizio.

Rosalinda Cannavò, il presunto ‘pancino sospetto’ alla Milano Fashion Week

Entrando nel merito dei rumor, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno di recente preso parte alla Milano Fashion Week. Per l’occasione, entrambi hanno chiaramente condiviso diversi contenuti sui social. Scatti dell’evento ed istantanee di coppia; all’apparenza nulla di eclatante ma un dettaglio non è sfuggito ai fan più attenti. Alcuni hanno infatti notato un pancino sospetto, quanto basta per alimentare la teoria secondo la quale Rosalinda Cannavò potrebbe essere incinta.

Come anticipato, per ora siamo nell’ambito dei rumor e delle voci; il mondo del web ci ha abituati a sviste e abbagli e anche in questo caso è lecito dover attendere l’eventuale intervento dei diretti interessati. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, nel caso dovessero essere prossimi a diventare genitori, sicuramente non esiteranno a raccontarlo ai propri fan per celebrare la bellezza e la felicità del sogno che si realizza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA