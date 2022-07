Rosalinda Cannavò, violenza subita e anoressia/ “Lottate per tornare a sorridere”

Rosalinda Cannavò violentata: “all’età di 12 anni io ho subito uno stupro”

Rosalinda Cannavò: lo stupro a 12 anni e l’anoressia. L’attrice, ex concorrente del Grande Fratello Vip proprio all’interno della casa del reality show di Canale 5 ha confessato di aver subito violenza quando era una ragazzina. “All’età di 12 anni io ho subito uno stupro. Queste cose vanno denunciate e ho un grande senso di colpa perchè spero che non abbia fatto del male ad altre ragazze come me” – ha confessato l’attrice, ma in pochi le hanno creduto. Sui social, infatti, in quell’occasione alcuni hanno creduto alle sue rivelazioni, ma tanti altri hanno pensato che fosse l’ennesima occasione da parte dell’attrice di ricercare visibilità. La Cannavò, infatti, nella casa del GF VIP è stata spesso al centro della polemica per delle bugie bianche dette anche sull’ex Massimiliano Morra.

Se la confessione dello stupro ha diviso il pubblico, non si può dire il contrario del racconto del lungo periodo di anoressia vissuto dall’attrice. Sui social la Cannavò si è raccontata a cuore aperto dicendo: “mi è costato un po’ farlo, in realtà mi sta costando un po’ tirare fuori delle cose che riguardano i periodi più difficili della mia vita, però spero che tutto questo possa in piccola parte, perché quello che dico sempre è che sono una goccia in mezzo al mare possa servire a qualcuno e quello che mi sento di dire è: chiedete aiuto, se capite di avere un problema e se non lo capite perché spesso accade questo fidatevi delle persone a voi vicine, delle persone che vi vogliono bene, che vi amano e che vi vogliono solo aiutare, affidatevi a degli esperti che possono aiutarvi”.

Rosalinda Cannavò e l’anoressia: “sono arrivata a pesare 32 chili”

Rosalinda Cannavò ha sofferto per diverso tempo di anoressia. “Sono arrivata a pesare 32 chili e ho rischiato veramente tantissimo e ad oggi se ci penso non so come io sia arrivata fino a quel punto, purtroppo è la malattia che ti porta a fare delle cose che non immagineresti mai, però anche se una sola persona che mi sta ascoltando in questo momento si immedesima e capisce di avere un problema, un disturbo alimentare che sia anoressia, bulimia, qualsiasi tipo di disturbo alimentare chiedete aiuto” – ha raccontato l’attrice che ha poi invitato tutte le persone a parlarne e a non nascondersi. “Ve lo dico con tutto il cuore, perché la vita senza disturbo alimentare è molto molto più bella non c’è paragone, fidatevi, da chi è passata da quello a questo” – ha detto l’attrice.

Anche se oggi ha superato la malattia, la Cannavò non ha mai dimenticato quel periodo terribile della sua vita: “mi ricorderò di te eccome. Ho i segni sul cuore e sulla pelle! Ma sconfiggerti è stata la cosa più difficile e giusta che potessi fare! Oggi sorrido, oggi sono felice senza di te. Lottate per tornare a sorridere e non permettete più a questo mostro di distruggervi la vita”.











