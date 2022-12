Rosanna Vaudetti/ “Antonio Moretti? Ha fatto il primo passo e io gli diedi un bacio”

Rosanna Vaudetti festeggia quest’anno 60 anni di Rai: “Se non conto il contratto fisso sarebbero 62. Mi emoziono sempre quando vengo qui in Rai, trovo sempre tanto affetto”, queste le parole della Signorina Buonasera, ospite stamane negli studi de I Fatti Vostri. “Recitavo da piccola? Il parroco organizzava delle recite, io ero una bambina e venivano a vedermi tutti i partigiani dalle montagne”. Sui primi annunci: “So che è stato del luglio del 1961, non me lo ricordo però proprio il primo. Mi ricordo quello della notte, io ero un po’ emozionata perchè era lunghissimo, poi ho fatto questo annuncio tranquillo e mi dissero che non lo ‘avrebbe visto nessuno’, poi mi hanno spiegato che lo avrebbero visto 600mila persone”.

Sulla sua esperienza a Giochi senza Frontiere: “Abbiamo fatto una puntata record, 18 milioni di spettatori solo in Italia, del resto i canali erano due”. E ancora: “Sono stata la prima annunciatrice a colori, c’è una storia politica dietro ma è stata un’emozione bellissima, era la tv dei sogni come avremmo voluto che fosse e con i colori siamo passati alla tv della realtà, reality e alle persone vere che sono entrate nella televisione”.

ROSANNA VAUDETTI: “CON CORRADO PRENDEMMO UN CAFFE’…”

Sul suo matrimonio con il regista Antonio Moretti: “Lui ha fatto il primo passo – le parole di Rosanna Vaudetti – chiedendomi di sposarlo mentre io gli ho dato il bacio”. La sua esperienza con Corrado: “Lui era tranquillissimo, non aveva l’ansia della trasmissione, una volta siamo andati a prendere il caffè e la trasmissione era cominciata ma lui era tranquillo, una cosa…”.

Rosanna Vaudetti è stata anche interpretata ne Il Paradiso delle Signore, nota fiction di casa Rai in onda tutti i pomeriggi: “Il vestito che indossa è proprio il mio del 1963”. Infine, su Nicoletta Orsomanno e tutte le altre Signorine Buonasera: “C’era una grandissima amicizia, mi manca moltissimo. Ma con Gabriella e Maria Giovanna ci vediamo spessissimo, ma con tutte quante”.

