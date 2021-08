Rosanna Vaudetti ‘signorina buonasera’/ Morte del marito Antonio Moretti e il ricordo per Nicoletta Orsomando

Rosanna Vaudetti, storica ‘, annunciatrice di casa Rai, era presente al funerale di Nicoletta Orsomando, celebrato nella giornata di lunedì, 23 agosto. Rosanna Vaudetti ha voluto ricordare la collega e amica con il sorriso: “E’ un momento molto triste – le sue parole ai microfoni del programma di Rai Uno, Dedicato – Nicoletta ci manca tantissimo, era una grande amica, voi perdete un’amica del video, noi perdiamo un’amica del cuore”. Una notizia, quella della morte, che ha lasciato molto sorpresa Rosanna Vaudetti: “La notizia ci ha colto di sorpresa perchè io sapevo che stava in ospedale ma lunedì scorso ci avevano detto che aveva superato tutto e invece a una settimana di distanza ci troviamo al suo funerale”.

“L’unica cosa che ci dà calore – ha aggiunto – è l’affetto dimostrato dai media, dai giornali, dalle persone, tutti hanno una parola gentile per Nicoletta e questo ci fa molto piacere, sentire che è così amata: Nicoletta lo meritava”. Le signorine buonasera sono rimaste molto amiche e spesso e volentieri si ritrovavano per cene, pranzi o viaggi: “Con lei era meraviglioso viaggiare, quando andavi con lei e ti aspettavi di riposare, ti diceva se avevi voglia di fare una passeggiata, un’amica meravigliosa. Io le dicevo, facciamo un viaggio, e non mi chiedeva dove ma quando partiamo, era sempre pronta. Abbiamo tanta pena nel cuore – ha concluso – è un giorno tristissimo ma la ricordiamo col sorriso”.

ROSANNA VAUDETTI E LA SCOMPARSA DEL MARITO: UN AMORE DURATO 55 ANNI

Per Rosanna Vaudetti si tratta di un secondo importante lutto in meno di un anno, visto che lo scorso mese di ottobre 2020 era venuto a mancare il suo storico marito, il regista e avvocato Antonio Alberto Moretti, 88enne malato da tempo. I due si erano sposati nel 1965, e di conseguenza sono stati insieme per ben 55 anni, un amore molto forte e intenso.

Non era infatti raro incontrarli in centro a Roma, lungo il viale della Vittoria, o al Passetto, e spesso e volentieri i due erano stati ospite in televisione, l’ultima volta per le celebrare le nozze d’oro (nel 2015). Rosanna Vaudetti ricordava il marito durante le varie interviste e ospitate tv: “Antonio ha chiesto di sposarmi mentre eravamo in macchina – aveva spiegato ultimamente – intenti a chiacchierare. Io lo baciai e me ne andai. Il giorno dopo mi chiamò chiedendomi cosa significasse. Era un sì. Da quel momento non ci siamo più lasciati”.

