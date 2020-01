ROSITA CELENTANO/ “Mio padre Adriano è sempre stato avanti” (Domenica In)

Rosita Celentano torna in Tv. Questa volta, a distanza di mesi dal suo ultimo intervento sul piccolo schermo, lo fa per dare un parere sul cast del nuovo Festival di Sanremo, di cui si parlerà ampiamente durante il momento talk della prossima puntata di Domenica In. Lei, di Sanremo, se ne intende eccome, avendo condotto l’edizione numero 39 nel 1989. Quel Festival passò alla storia come il Festival “dei figli d’arte”, dal momento che tutti i conduttori – da Rosita Celentano a Danny Quinn; da Paola Domingues a Gianmarco Tognazzi – avevano da spartirsi la fama con le loro illustri e ingombranti figure genitoriali. Rosita, in particolare, è la primogenita di Adriano Celentano e Claudia Mori, a cui sono seguiti altri due figli, Giacomo e Rosalinda, nel 1966 e nel 1968. Nata nel 1965, Rosita compirà 55 anni a febbraio.

Il passato artistico di Rosita Celentano

È da tempo che Rosita Celentano non veste panni importanti al cinema e in televisione. Distintasi in primis come attrice, Rosita è approdata solo in seguito al mondo della conduzione (non solo in Tv, ma anche in radio). L’ultimo ruolo degno di nota è stato quello di giudice a Sanremo Giovani 2015; dopodiché, più nulla. La Celentano ha anche abbandonato il lavoro a Radio24, dove ha condotto per un periodo il programma Chiedimi se sono felice. Accantonati tutti i media principali, Rosita ha scelto di dedicarsi al teatro. Così, di recente, Pino Quartullo le ha dato modo di realizzare il suo sogno affidandole un ruolo di rilievo in Qualche volta scappano.

Le ultime dichiarazioni di Rosita Celentano

Benché lontana dai palcoscenici principali, Rosita Celentano coglie sempre l’occasione per dire la sua sui temi di più scottante attualità. È quanto ha fatto nel mese di ottobre con un intervento un po’ controverso, in cui ha per così dire “ritirato” il suo endorsement al Movimento 5 stelle. La conduttrice si è mostrata piuttosto contrariata: “Non si può sempre dire ‘non farò mai quello’ e poi lo fai: ci sta che ci si debba tappare il naso una volta, ma poi la seconda, la terza… non mi fido più delle parole, ora osservo i fatti. E più passa il tempo, più la politica mi esaspera”. Nel corso dell’intervista a Libero, Rosita ha anche parlato di Adrian, il programma del padre che – tutto sommato, al contrario delle aspettative – non ha riscosso un grande successo. “Ho seguito tutte le evoluzioni. È il suo testamento artistico. La carriera di mio padre è costellata di cose mai capite: sono le sue visioni, le sue idee, dice quello che vuole dire e non gli interessano gli ascolti. È sempre stato avanti: già negli anni Settanta, nella canzone”. Quanto ai suoi, di progetti, la conduttrice ha anticipato qualcosa sul Tg delle buone notizie che la vedrà impegnata sul web e in particolare su Uam.tv: “Questa è una televisione che vuole contenere cose belle, trattare argomenti seri, come l’ambiente e la spiritualità, anche in modo leggero. Ci sono tante situazioni positive che è giusto conoscere e così ho proposto questo Tg delle buone notizie”.



