Rossano Laurini e Isal, compagno e figlio Vanessa Incontrada/ “Con voi, ho tutto”

Rossano Laurini e Isal sono il compagno e il figlio di Vanessa Incontrada, la popolare conduttrice e attrice di tantissime fiction di successo. Un amore importante quello nato tra l’imprenditore e l’attrice italo-spagnola anche se cominciato in una maniera davvero particolare. Rossano e Vanessa, infatti, si sono incontrati per la prima volta quando entrambi erano felicemente fidanzati: lui era sposato con Chiara Palmieri, la sorella del fidanzato dell’attrice. Un incontro particolare che ha scaturito, dopo che i due hanno cominciato a frequentarsi da single, il chiacchiericcio e molte critiche. Vanessa aveva soli 28 anni, mentre Rossano 36 anni. Un vero e proprio colpo di fulmine tra i due che hanno cominciato a conoscersi scoprendosi, giorno dopo giorno, innamorati. ”

In realtà Vanessa Incontrada, in diverse interviste, ha sottolineato come la storia con Rossano sia iniziata quando il suo matrimonio era già in crisi. “Io sono arrivata nel momento in cui si era già sgretolato tutto. Non ho rubato nessuno. Quando succedono queste cose c’è già una frattura. L’amore non si ruba” – ha sottolineato l’attrice al settimanale Amica.

Vanessa Incontrada e l’amore per il compagno Rossano Laurini e il figlio Isal

Un grande amore quello nato fra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini. Un uomo che ha cambiato la sua vita che definisce speciale. “Pensavo di dover essere perfetta per trovare l’uomo della mia vita, per piacergli, perché si innamorasse di me. Alla fine ho trovato un uomo speciale, lui, mio marito, Rossano, che mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto ragionare: ‘Devi sorridere dei tuoi difetti’ . È vero. E si è preso il pacchetto intero: pregi e difetti. Ed io ho fatto la stessa cosa con lui” – ha detto l’attrice.

Dal loro amore è nato Isal, il figlio tanto amato dell’attrice. “Nel 2008 è nato mio figlio Isal. La maternità, come peraltro succede a tutte le donne, trasforma il tuo corpo. E il mio si trasformò molto. Partirono le critiche. Critiche feroci. Critiche crudeli. Le parole che mi ferirono di più arrivarono da persone sconosciute. Ero delusa e disorientata: ma perché essere così cattivi?” – ha detto l’attrice facendo riferimento alle tante parole cattive ricevute sui social per via del suo aspetto fisico post gravidanza.



