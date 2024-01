Rosy Chin e Fiordaliso in crisi al Grande Fratello 2023?/ “Mi sono sentita malissimo…”

Grande Fratello 2023, il peso del percorso inizia a farsi sentire per Rosy Chin e Fiordaliso

Il Grande Fratello 2023 è ormai iniziato da diversi mesi; l’aria nella casa è spesso tesa, altre volte leggera, ma stare lontani per così tanto tempo dai proprio affetti alla lunga può avere degli effetti indesiderati. Due veterane della Casa più spiata d’Italia sembrano essere alle prese proprio con una presa di coscienza del peso dell’esperienza: Rosy Chin e Fiordaliso. Inseparabili fin dagli albori ed entrambe forse provate dalla durate dell’esperienza.

Stando ad una clip pubblicata sul sito ufficiale del Grande Fratello 2023, da un discorso intimo tra Rosy Chin e Fiordaliso emerge proprio come, in maniera quasi reciproca, stiano iniziando ad accusare il colpo della prolungata permanenza nel reality. La prima a mettere l’accento sul proprio stato d’animo è stata proprio la chef. “Dopo 4 mesi giustamente voglio vivermi la casa, non so per quanto tempo ancora potrò vivere l’emozione di stare qua dentro; anche Alfonso ha detto che ho già dimostrato abbastanza, nel senso che non c’è più bisogno…”.

Nonostante anche Fiordaliso si senta provata dall’esperienza al Grande Fratello 2023, ha comunque tentato di rincuorare Rosy Chin sottolineando quanto sia importante per lei ai fini del percorso. “Ieri quando mi hai evitato mi sono sentita malissimo, ho visto quanto sono fragile…”, queste le parole della cantante quasi pronunciate con commozione ma che non hanno trovato l’accordo della chef che le ha prontamente ricordato: “Tu sei forte anche nelle fragilità!”.

Lo sconforto di Fiordaliso – osservando la clip pubblicata dal Grande Fratello 2023 – è però proseguito nonostante le dolci parole di Rosy Chin. “Non ce la faccio… Io ho pensato di darti un po’ fastidio, ed è un po’ così. Ho bisogno di te ed Anita perchè siete i miei punti di riferimento. Tu riesci ad essere così anche con gli altri, io no…”. A questo punto, la chef le ha precisato di non essersi affatto distaccata e di essere invece sempre al suo fianco qualsiasi cosa accada.

