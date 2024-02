Rosy Chin e il toccante retroscena di Cristina Bugatty (ex Pechino Express)/ “Mi ha dato cibo gratis”

Rosy Chin del Grande Fratello 2024, Cristina Bugatty svela un retroscena: “Mi ha dato cibo gratis”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2024 e tra soprese, confronti e colpi di scena, Stefano Miele è stato eliminato mentre Rosy Chin, insieme a Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese e Grecia Colmenares, è finita al televoto per eleggere il primo finalista di questa edizione. Ed a proposito della chef, in una scorsa puntata del GF Party, Cristina Bugatty, attrice di teatro nota soprattutto per essere stata una concorrente di Pechino Express ha rivelato un toccante retroscena.

Nel dettaglio, stando a quanto riporta Biccy Cristina Bugatty ha svelato che in un periodo di gravi difficoltà economiche ha potuto contare su Rosy Chin. “Era un periodo difficile per me economicamente visto che io vivo del mio mestiere di attrice teatrale principalmente. E devo raccontare un aneddoto su Rosy” ha premesso l’attrice, che poi ha aggiunto: “Un giorno ero con una compagnia di tante persone, noi spesso si andava a mangiare lì e ci trattava molto bene sì, però certamente è un ristorante dal valore importante per il cibo che ti dà, non è che costa un euro. Lei, sapendo indirettamente questa cosa, per non mettermi in imbarazzo – sapeva che sarei andata dopocena per non cenare – si è presentata con un piatto con la scusa per farmi provare dei nuovi abbinamenti che aveva studiato e mi ha dato questo cibo gratis.”

Cristina Bugatty elogia Rosy Chin: “Mi ha dato cibo gratis senza mettermi in imbarazzo”

Rosy Chin, concorrente del Grande Fratello 2024 è stata elogiata da Cristina Bugatty. L’attrice ospite in una scorsa puntata di GF party ha svelato un retroscena sulla chef, su come l’abbia aiutata in un periodo particolarmente complicato della sua vita. Le ha offerto una cena fingendo di farle assaggiare dei piatti nuovi per non metterla a disagio pur essendo consapevole delle sue difficoltà economiche: “Si è presentata con un piatto con la scusa per farmi provare dei nuovi abbinamenti che aveva studiato e mi ha dato questo cibo gratis. Ma non era vero, lo ha fatto per non mettermi in imbarazzo.”

Cristina Bugatty non è l’unica ad aver raccontato pubblicamente di essere stata aiutata e supportata da Rosy Chin in passato. Di recente anche un altro volto noto dei reality Matteo Diamante per lei ha speso belle parole: “In un periodo della mia vita dove non stavo benissimo economicamente perché me ne sono successe di cotte e di crude, Rosy è stata una delle poche persone – compresi amici e famiglia – ad aiutarmi. E visto che io gestivo il suo Instagram, dato che è stata una delle prime ristoratrici a investire su Instagram, lei alla sera spesso mi faceva andare nel suo ristorante a mangiare con lei perché sapeva che avevo difficoltà. Ti parlo di otto anni fa”.











