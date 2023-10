Rosy Chin, gli haters tempestano di recensioni negative il suo ristorante/ Io scontro al Grande Fratello 2023

Grande Fratello 2023: Rosy Chin e Grecia Colmenares ai ferri corti per il “piccante”

Al Grande Fratello 2023 non sembrano mancare buoni motivi per confronti e discussioni spesso conditi da toni piuttosto accesi. Nell’ultima serata abbiamo osservato un botta e risposta piuttosto rovente tra Rosy Chin e Grecia Colmenares. Motivo del contendere sarebbero state le scelte culinarie della chef che non avrebbe accolto una lamentela dell’attrice in riferimento al modo di condire le sue pietanze.

Nello specifico – come racconta anche Il Fatto Quotidiano – Grecia Colmenares avrebbe avuto da ridire nei confronti di Rosy Chin in riferimento ai cibi piccanti. “Non usare il piccante che mi fa male al colon, ti prego non metterlo. Anche in questo che hai preparato sento che c’è, non posso mangiarlo”. Da qui sarebbe partito uno scontro al vetriolo con la chef che ha tentato di dare le sue ragioni sottolineando come fosse assurdo pensare che abbia agito in questo modo di proposito.

Rosy Chin divide i social dopo lo scontro con Grecia Colmenares: il “caso” delle recensioni negative

Il tentativo di giustificarsi da parte di Rosy Chin nel merito della discussione con Grecia Colmenares si è però risolto in un nulla di fatto. Non tanto per il parere dell’attrice ma per quella che sarebbe stata la reazione del pubblico rispetto ai fatti in essere. Come racconta Il Fatto Quotidiano, sui social molti si sono schierati contro la chef, accusandola proprio delle medesime posizioni avanzate dalla Colmenares.

Come risaputo, i social sono capaci di andare ben oltre le righe quando si tratta di schierarsi all’unisono contro uno specifico personaggio. Nel merito della diatriba tra Rosy Chin e Grecia Colmenares – come racconta il portale – alcuni haters avrebbero deciso di palesare il proprio dissenso nei confronti della chef con un gesto alquanto discutibile. Nello specifico, avrebbero preso di mira il ristorante della concorrente del Grande Fratello 2023, inserendo una lunga serie di recensioni negative senza chiaramente alcuna cognizione di causa. Molti fortunatamente si sono schierati in difesa di Rosy Chin, criticando in maniera aspra chi si sta rendendo protagonista di questa “campagna” diffamatoria legata all’attività lavorativa della concorrente.

