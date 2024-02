Rosy Chin in crisi dopo aver nominato Anita Olivieri al Grande Fratello 2023/ “Cosa dovevo fare?”

Grande Fratello 2023, Rosy Chin in difficoltà dopo le ultime nomination

Come spesso accade, al Grande Fratello le nomination sono oggetto di discussione e dibattito soprattutto quando le sorti riguardano l’incrociarsi del destino di concorrenti particolarmente vicini tra loro. Nel corso della 38a puntata del reality, Rosy Chin si è ritrovata a dover fare il nome di Anita Olivieri, sicura che nessun altro l’avrebbe scelta.

Nonostante la logica sottesa alla sua scelta, Rosy Chin si è comunque mostrata già di morale per la nomination ai danni dell’amica, Anita Olivieri. Stando ad una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2023, la chef si è appunto sfogata con Marco Maddaloni, palesando appunto questo malessere per la nomination spesa facendo il nome dell’amica.

Rosy Chin, il chiarimento con Marco Maddaloni: “Il mio ragionamento su Anita era…”

“Io ho nominato Anita perchè io e lei ci siamo guardate e abbiamo detto: ‘L’uno nomina l’altro’, e la stessa cosa l’ho chiesta a te e quindi l’hai fatto”. Queste le parole di Rosy Chin, mentre Marco Maddaloni ha tentato di farle capire il suo punto di vista alternativo. “Però è diversa come cosa; tu mi facesti capire l’importanza di un percorso di un ragazzo qui dentro, e quindi mi hai detto: ‘Qualsiasi cosa succeda nomina me e mai un ragazzo’. Io poco a poco ho capito l’importanza di questo valore e l’ho fatto mio proprio…”.

Nonostante la spiegazione di Marco Maddaloni, Rosy Chin si è dimostrata ancora perplessa e sottotono per quanto accaduto nell’ultima puntata del Grande Fratello 2023 a proposito delle nomination. “E che facevo, nominavo Massi? Nel mio ragionamento Anita non avrebbe preso nessun tipo di nomination. Mi ha guardata negli occhi e mi ha detto: ‘Per favore’. Io sono stata 10 minuti a fissarla ma non ce la facevo a nominarla”. Lo sportivo ha poi chiuso il discorso spiegando di aver compreso le motivazioni della chef dopo quel necessario confronto: “Ora che tu me l’hai detto e si è fatta addirittura nominare in una serata come questa, ci sta questa cosa qui…”.











