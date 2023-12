Rosy Chin in lacrime al Grande Fratello 2023/ Il tenero gesto di Fiordaliso: “Fai come se fossi Paolo…”

Grande Fratello 2023, Rosy Chin crolla ma a reggerla ci pensa Fiordaliso

Al Grande Fratello le dinamiche non sono corredate unicamente da momenti gioiosi, confronti al vetriolo e trame sentimentali. Capita anche che i concorrenti possano avvertire nostalgia; un’improvvisa tristezza per il senso di mancanza degli affetti più cari. E’ capitato nelle ultime ore a Rosy Chin, visibilmente sconfortata e crollata in un pianto sicuramente dovuto alla lontananza dalla sua famiglia.

Rosanna Fratello: "Entro al Grande Fratello per un motivo"/ "Loretta Goggi è invidiosa di me"

Pregevole l’intervento empatico di Fiordaliso, in giardino con Rosy Chin; a raccontarlo è una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2023 che vede la cantante prendersi cura della chef donandole almeno per un attimo un sincero sorriso. “Piangendo, vieni! Fai il conto che io sia Paolo, vieni!”, scherza così Fiordaliso vedendo Rosy Chin presa da un crollo emotivo quasi costringendola ad alzarsi dal divano per abbracciarla.

Greta Rossetti interessata a Federico Massaro al Grande Fratello 2023?/ Scatta il bacio: “Che labbra morbide”

Fiordaliso, il senso dell’amicizia racchiuso nel gesto per Rosy Chin in lacrime: “Vieni qui!”

Rosy Chin si è dunque stretta a Fiordaliso e insieme hanno iniziato un tenero ballo lento volto da dare un po’ d’amore alla chef che inizia ad avvertire il peso della lontananza dai suoi affetti più cari. “Facciamo come Ghost, m’ha impossessato lo spirito di Paolo!”, continua così la cantante menzionando il marito della concorrente e riuscendo con ironia ed empatia a dare conforto a Rosy Chin.

L’abbraccio tra Rosy Chin e Fiordaliso è durato a lungo, avvolte in una coperta per proteggersi dal freddo e con la chef che ha sicuramente apprezzato il gesto dell’amica, segno di un rapporto davvero reale e limpido come poche volte si riesce a vedere. “Sono Paolo in questo momento però fino ad un limite…”, a questa battuta della cantante la chef si è liberata in una risata quasi di sfogo, liberatoria dal dolore che in quel momento stava provando. “Ti ho capita subito appena ti ho guardata…”.

Rosanna Fratello attacca Beatrice Luzzi/ "Non mi piace che lancia il sasso per poi nascondere la mano"

© RIPRODUZIONE RISERVATA