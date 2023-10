Rudi Garcia esonerato dal Napoli?/ Meluso ha proposto Gallardo, no di De Laurentiis (oggi 12 ottobre 2023)

GALLARDO NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI? DE LAURENTIIS HA RIFIUTATO

Il tema del nuovo allenatore del Napoli prende sempre più piede, anche se dobbiamo dire che attualmente non se ne può parlare in maniera concreta: Rudi Garcia è ancora ufficialmente il tecnico dei campioni d’Italia, ma la sconfitta interna contro la Fiorentina (la terza in stagione, tutte al Diego Armando Maradona, e seconda in Serie A) ha aperto qualche riflessione in casa Napoli e, per quella che sembra essere l’atmosfera interna, le ore di Rudi Garcia potrebbero realmente essere contate. Come noto, Aurelio De Laurentiis ha un solo nome in testa: quello di Antonio Conte.

Sarebbe tanto convinto del salentino da aver bocciato la proposta arrivatagli dal direttore sportivo Mauro Meluso, ovvero quella che portava a Marcelo Gallardo. L’argentino nel 2022 si è separato dal River Plate, che ha allenato per otto anni: un binomio che si è nuovamente formato dopo le 252 partite da calciatore dei Millionarios. Con lui il River Plate è tornato grande, vincendo tanti trofei tra cui ovviamente la Copa Liberdatores, messa in bacheca nel 2015 e 2018: un profilo interessante per parecchi club (sulla carta) anche perché ancora giovane.

LA SITUAZIONE CONTE-NAPOLI

Pare ci abbia pensato anche la Juventus nel passato recente, ma allo stato dell’arte Gallardo è ancora senza lavoro: uno dei tanti allenatori che potrebbe definire “di livello” a non avere una squadra. Tra questi anche Zinedine Zidane, unico nella storia ad aver vinto tre Champions League consecutive; e appunto Antonio Conte, che ieri ha smentito via social un possibile accordo con il Napoli. C’è però chi pensa sia soltanto una tattica per vedere accolte le richieste economiche: intanto, De Laurentiis sarebbe davvero convinto che Conte sia l’allenatore giusto per rialzare i campioni d’Italia, e lo stesso salentino potrebbe comunque essere stuzzicato dal progetto.

Potremmo essere in una situazione, ma il condizionale è d’obbligo perché la verità non la sappiamo certo noi, per la quale la conferma di Rudi Garcia è legata semplicemente all’operazione Conte: dunque, una volta che si sia trovata la quadra con l’ex CT della nazionale il francese prenderebbe armi e bagagli e saluterebbe Napoli. Chiaramente, appunto, è da vedere se davvero sarà così; intanto però il rifiuto di De Laurentiis alla proposta di Gallardo lascia intendere che forse davvero Conte sia il solo nome che il presidente ha in testa in questo momento.











