Ad Amici 2024 è successo il caos dopo una mancata classifica di Diego Lazzari, che si è rifiutato di svolgere una richiesta della redazione, cosa che l’ha portato poi a litigare con Rudy Zerbi. Ma cos’è successo? Facciamo un passo indietro. La produzione ha chiamato tutti i concorrenti sugli spalti per fargli vedere un filmato, in cui durante una serata i compagni stilano delle classifiche su chi è più bravo e chi no. Le due squadre si confrontano, scrivendo chi per loro arriverà primo e chi invece è ultimo, secondo i gusti personali.

Maria De Filippi, videochiamata con la mamma di Rebecca ad Amici 2024/ "Non voglio che resti brutto ricordo"

Alcuni dei cantanti, però, si ribellano e si tratta di Vybes e Ilan Muccino, che ammettono di non amare questo tipo di gioco. A ribellarsi è soprattutto Vybes che spiega di non sentirsela di esprimere un giudizio sui colleghi di Amici 2024 e di vedere questi gesti come infantili: “Ma siamo all’asilo?” dice, seguito a ruota da Ilan. Intanto Diego Lazzari si è alzato ed è andato in cucina, quasi per sfuggire alla situazione. Come i due compagni non ha voluto esprimersi ma invece di spiegare il modo in cui si è sentito ha preferito togliersi dalla situazione.

Maria De Filippi, a chi è rivolta frecciatina ad Amici 2024?/ "Gratitudine solo col successo". E a Teodora...

Amici 2024, Diego Lazzari scoppia a piangere e Maria De Filippi gli telefona

Sui palchi tutti i concorrenti di Amici 2024 sono stati poi invitati ufficialmente dalla redazione a stilare una loro classifica personale, ma Vybes si è rifiutato e anche Diego Lazzari, nonostante il sollecito dello staff che ha provato a farli ragionare sul coraggio di dire quello che pensano. Dopodichè, si è scoperto che secondo la media dei concorrenti, Diego Lazzari è ultimo. Il ragazzo si è alzato in piedi, ha fatto un balletto e ha detto ai colleghi di Amici 2024: “Vi farò ricredere tutti”. Dopo poco Rudy Zerbi ha riconvocato tutti nel salone e ha attaccato pesantemente il TikToker dandogli dell’ipocrita.

Tu si que vales 2024, 5a puntata/ Diretta streaming: Sabrina Ferilli si ritrova a Temptation Island!

Diego Lazzari si è subito difeso dicendo al professore di non essere affatto un ipocrita ma Rudy Zerbi ha continuato: “Secondo me sei solo attaccato ai like sui social e questo deve cambiare“. Non solo! Zerbi ha anche ammesso che farà di tutto affinchè l’ultimo classificato andrà in sfida questa settimana. Al che, Diego di Amici 2024 è andato in camera ed è scoppiato a piangere. Poco dopo è arrivata anche la chiamata di Maria De Filippi che lo ha aiutato a riordinare le idee e lo ha invitato a parlare con Rudy Zerbi dell’accaduto raccontando la sua versione dei fatti. Come finirà tra i due? Lo scopriremo nel prossimo daytime di Amici 2024!