Rudy Zerbi Vs Anna Pettinelli ed Arisa/ “Via tutti i ragazzi all’ultimo posto!”

Può mai andare in onda una nuova puntata di Amici 2021 senza una polemica, no. La risposta è questa e non solo per la gioia di tutti coloro che amano il trash ma anche per i fan del talent di Canale5 visto che anche oggi al centro di tutto ci sarà Rudy Zerbi pronto a far fuori tutti i ragazzi che sono finiti in fondo alle classifiche questa settimana ma trovandosi contro proprio Arisa (in collegamento da Sanremo) e anche la sua collega Anna Pettinelli che continua dire no alle proposte choc del collega. Giorgia, Linux e J-Ax hanno stilato le loro classifiche dei cantanti in gioco ad Amici 2021 e Zerbi vorrebbe usarle per eliminare gli ultimi e lasciare così i preferiti e i più bravi. Inutile dire che l’idea verrà bocciata prima da Anna Pettinelli che accusa il suo collega di volersene lavare le mani facendo ricadere le sue scelte sulla testa di altri.

Rudy Zerbi contro Anna Pettinelli ed Arisa ad Amici 2021

A quel punto succede di tutto visto che Leonardo non trova giusta la decisione di Zerbi visto che lui è ultimo in diverse classifiche e non si trova peggiore di altri, come per esempio Deddy. La discussione va avanti anche con Anna Pettinelli che trova giusto che siano loro a decidere visto che sono al corrente anche dei sacrifici e del percorso fatto dai ragazzi e così ecco che nasce l’idea di mettere insieme le tre classifiche per avere i primi tre posti e quindi mandando loro al serale. Questa idea metterà d’accordo tutti? Siamo sicuri di sì e questo significa che i primi noti dei ragazzi che arriveranno al serale li scopriremo proprio oggi pomeriggio.



