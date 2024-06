Ryanair, volo da Bergamo ha un passeggero in più/ Compagnia: “Chi scende ha 250 euro e un viaggio gratis”

Curioso episodio accaduto durante il volo Ryanair decollato da Bergamo con destinazione la Spagna, precisamente Palma di Maiorca. Il velivolo era in partenza nella giornata di mercoledì 12 giugno 2024 ma una volta pronti al decollo ci si è accorti che a bordo vi era un passeggero in più, di conseguenza l’aereo non poteva partire a meno che lo stesso rimanesse in piedi, cosa ovviamente proibita. Tutta colpa di un errore della compagnia aerea in fase di acquisto che evidentemente ha contato male ed ha appunto registrato un passeggero in più del consentito.

A quel punto la hostess ha dovuto rivolgersi alle persone a bordo, mettendo alle strette i passeggeri: «O uno scende o non partiamo», le parole rivolte al microfono sorprendendo tutti, come sottolinea Il Messaggero. Tutta colpa di un biglietto aereo che era stato venduto per sbagliato in più, di conseguenza due passeggeri si sono ritrovati con lo stesso numero di posto e tutti gli altri occupati, ma l’errore è stato rinvenuto solo alla fine, quando tutti erano già a bordo.

RYANIAR, VOLO IN OVERBOOKING: COME RISOLVERLA?

Il personale di Ryanair ha quindi cercato di risolvere la situazione e prima ha informato i due clienti, chiedendo loro di scendere. A quel punto però entrambi si sono giustamente rifiutati, di conseguenza l’azienda ha dovuto rivolgersi a tutti gli altri passeggeri, facendo una proposta molto interessante. La hostess ha infatti messo sul piatto 250 euro e un volo gratis a colui che sarebbe sceso: «Come avete capito siamo in overbooking. C’è stato un problema al gate e c’è da prendere una decisione Siccome i passeggeri scelti per abbandonare l’aereo non vogliono, chiediamo se c’è un volontario: avrà un risarcimento di 250 euro e il prossimo volo gratis».

E ancora: «Abbiamo poco tempo, entro 20 minuti dobbiamo decidere altrimenti il volo non sarà effettuato». Questa curiosa vicenda è stata raccontata da un passeggero attraverso il social TikTok e stando alla testimonianza un ragazzo avrebbe accettato la proposta, così che l’aereo ha potuto decollare.

RYANIAR, VOLO IN OVERBOOKING: UN PASSEGGERO IN PIÙ A BORDO: LA TESTIMONIANZA

«Ieri Bergamo Palma di Maiorca, saliti sull’aereo una persona è rimasta a piedi perché non c’era piu posto, avevano venduto un biglietto in più, e quindi o uno scendeva volontariamente oppure il volo si annullava, il ragazzo che è sceso volontariamente ha preso 250 euro in piu un viaggio gratis», fa sapere su TikTok.

Stando a quanto scrive Il Messaggero sempre attraverso il suo sito web pare che non si tratti comunque di un episodio isolato visto che un utente cinese avrebbe raccontato un’esperienza simile ma vissuta con un’altra compagnia: «L’estate scorsa EasyJet mi ha dato 500€ per lo stesso motivo. Il volo riprogrammato ha avuto un ritardo di oltre 3h e quindi altri 250€ di rimborso: totale 750€ per un volo pagato 60€». Sembra quindi trattarsi di una prassi consolidata delle compagnie qualora dovessero verificarsi queste situazioni di imbarazzo.











