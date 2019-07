SABINA BAKANACI/ La tentatrice sempre più vicina ad Andrea (Temptation Island)

Sabina Bakanaci è una tentatrice della nuova edizione di Temptation Island 2019, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. La modella e fotomodella di Urbania all’interno del villaggio delle single ha attirato l’attenzione di Andrea, il fidanzato di Jessica. Le prime puntate non sono state affatto facili per Andrea che ha dovuto subire l’interesse della fidanzata Jessica verso il single Alessandro. Un interesse talmente forte da spingerlo a chiedere già durante la prima puntata del programma il falò di confronto negato però dalla fidanzata. Con il passare del tempo però Andrea ha cominciato a conoscere Sabina con cui sta condividendo sempre più tempo all’interno del villaggio dei single. Un avvicinamento che ha fatto ingelosire la stessa Jessica.

Chi è Sabina Bakanaci, tentatrice di Temptation Island

Classe 1996, Sabina Bakanaci è nata ad Urbana, in provincia di Pesaro e Urbino. La ragazza lavora come modella e fotomodella e nel 2015 ha vinto il titolo di Miss Miluna. Sabina è una ragazza appassionata di moda e viaggi e come tutti i ragazzi è molto attiva sui social, in particolare su Instagram dove supera i 16mila followers. Numeri destinati sicuramente a salire dopo la sua partecipazione nel seguitissimo programma di Canale 5. Spulciando il suo profilo Instagram, Sabina è una grande amante di viaggi, ma anche una tifosa della Juventus!

Sabina conquisterà Andrea a Temptation Island?

Prima di approdare a Temptation Island, Sabina si è fatta conoscere ed apprezzare come modella. La ragazza, infatti, ha partecipato a diversi concorsi di bellezza e shooting fotografici che le hanno permesso di farsi conoscere nel mondo della moda e del fashion. Nel 2014 partecipa al concorso di bellezza organizzato nella sua città Urbania e trionfa vincendo la fascia di Miss Barco. Successivamente, nel 2015, vince il titolo di Miss Miluna durante il concorso di bellezza più importante del nostro Paese: quello di Miss Italia. Attualmente Sabina continua a lavorare nel mondo della moda, ma si è lanciata anche nel piccolo schermo partecipando alla sesta edizione di Temptation Island dove ha attirato le attenzioni del fidanzato Andrea. Riuscirà a conquistarlo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA