SABINA BAKANACI/ Scatta la complicità con Andrea, ma Jessica… (Temptation Island)

Sabina Bakanaci è la tentatrice di Temptation Island 2019. La modella si è fatta notare durante le ultime puntate per via di una simpatia scattata con il fidanzato Andrea Filomena. Tutto è nato per caso durante la seconda puntata quando Andrea, dopo aver visto una serie di filmati della fidanzata Jessica in compagnia del single Alessandro, si è sfogato con la bella modella. Un avvicinamento nato in maniera del tutto naturale, forse ricercato dal parrucchiere alla ricerca di un’amica, una persona di cui fidarsi e a cui poter raccontare quanto successo nel villaggio delle fidanzate. Andrea, infatti, fin dalla prima puntata ha dovuto subire la visione di alcuni filmati della fidanzata Jessica in atteggiamenti molto intimi con il tentatore Alessandro. Comportamenti che non sono affatto piaciuti ad Andrea che ha immediatamente chiesto il falò di confronto.

Sabina Bakanaci e Andrea Filomena: grande complicità, ma…

La complicità nata tra Sabina Bakanaci e Andrea Filomena è chiaramente amicizia, come ha più volte precisato lo stesso concorrente. I due, infatti, si sono molto avvicinati nelle ultime settimane promettendosi anche di restare in contatto una volta usciti dal programma. Sarà davvero così? Intanto durante l’ultima puntata di Temptation Island 2019, Andrea ha dovuto nuovamente vedere la fidanzata Jessica flirtare con il bel Alessandro. Diversi i filmati consegnati al parrucchiere che alla visione del primo ha commentato: “che schifo, che m***a di persona, tre anni buttati nel cesso”. Il peggio però doveva ancora arrivare, visto che Andrea ha dovuto vedere altri due filmati che riprendevano la fidanzata Jessica in atteggiamenti davvero intimi con il tentatore Alessandro. Allora Andrea è letteralmente scoppiato dicendo: “Mi ha portato qua per fare cosa? Per vedere lei che si fa un’altra storia. Per me può finire anche qua. Io voglio parlare con lei: lei sta sera deve venire qua, non esiste un rifiuto. Non mi interessa. Voglio un falò di confronto”. Richiesta a cui Jessica questa volta non potrò sottrarsi.

Sabina Bakanaci da Miss Italia a Temptation Island Come reagirà Sabina Bakanaci alla visione del falò di confronto tra Andrea e Jessica? Sicuramente bene, visto che la modella all’interno del villaggio dei fidanzati si è avvicinata ad Andrea con finalità amicali. Intanto la sua presenza all’interno del reality show dei sentimenti non è passata affatto inosservata. In tanti, infatti, si sono chiesti chi fosse e stanno cercando informazioni sul suo conto. Classe 1996, Sabina è nata ad Urbania, ma oggi si è trasferita a Parma dove lavora come modella e nel mondo del fashion. In passato ha partecipato a diversi concorsi di bellezza tra cui anche le selezioni di Miss Italia vincendo la fascia di Miss Miluna. Il debutto in tv è arrivato proprio con Temptation Island 2019, chissà che in futuro la bella modella non possa approdare nel dating show di Uomini e Donne!

