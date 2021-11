Sabina, Neal e Nathan, moglie e figli Dennis Fantina/ “Sopravvivo con la musica”

Sabina, Neal e Nathan, moglie e figli di Dennis Fantina, l’ex vincitore della prima edizione di “Saranno Famosi” che oggi si chiama Amici di Maria De Filippi. Il cantante dopo un periodo di buio è tornato alla ribalta come concorrente dell’ultima edizione di Tale e Quale Show dove ha conquistato la giuria e il pubblico con le sue performance canore. Un ritorno al successo per il cantante che, nonostante i tanti momenti di difficoltà, ha potuto sempre contare sul supporto incondizionato della sua famiglia. Felicemente innamorato di Sabina, la donna che ha sposato nel 2015, Dennis è anche papà di due splendidi figli: Neal e Nathan.

Chi è il vincitore tale e quale show 2021 il torneo?/ Gemelli di Guidonia fanno bis?

Su Sabina si conosce davvero poco. La donna ha sempre preferito mantenersi ben lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo e del gossip prediligendo il suo ruolo di moglie e mamma. Oggi Neal, il primogenito, ha circa 16 anni e spesso appare sui social con il suo amato papà. PropriO Neal ha un grande passione per il canto e chissà che non possa seguire le orme del padre.

Giulia Salemi, fidanzata Pierpaolo Pretelli/ Matrimonio vicino? Attesa la proposta...

Dennis Fantina e il passato ad Amici: “Maria De Filippi? Ci siamo conosciuti 20 anni fa”

Dennis Fantina è ricordato dal grande pubblico televisivo per essere stato il vincitore della prima ed unica edizione di “Saranno Famosi” di Maria De Filippi. Il programma è poi mutato in “Amici” diventato un vero e proprio cult del piccolo schermo. A distanza di tantissima anni da quella vittoria Dennis parlando del rapporto con la De Filippi ha rivelato :”ci siamo conosciuti 20 anni fa, poi ci siamo persi di vista”. Il cantante, infatti, dopo il successo è caduto in un limbo artistico da cui ha cercato in tutti i modi di venirne fuori.

TALE E QUALE SHOW IL TORNEO 2021/ Diretta, concorrenti e vincitore: Pago favorito?

Ha cercato di partecipare ad The Voice, ma è stato respinto e ha cominciato così a dedicarsi anche ad altri settori lavorando come sceneggiatore e attore. Nel 2019 però si è rimesso in gioco partecipando al programma “All together now” di Michelle Hunziker. Prima di esibirsi, dinanzi al muro, il cantante ha detto: ” ho vinto la prima edizione di Amici quando all’epoca si chiamava Saranno Famosi. Ho due bambini, sono disoccupato e sopravvivo con la musica”. Da lì è ricominciata la risalita artistica del cantante che ha preso parte al varietà campione di ascolti “Tale e Quale Show” dimostrando il suo grande talento!



© RIPRODUZIONE RISERVATA