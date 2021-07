Sabrina Ferilli/ “Non ho avuto figli, ma non ne ho fatto una malattia”

È andata in onda domenica 18 aprile l’intervista di Mara Venier a Sabrina Ferilli, protagonista di un lungo spazio dedicato al racconto della sua carriera e della sua vita attuale nell’ambito della trentunesima puntata di Domenica In. In primis, Sabrina ha parlato dei suoi esordi, caratterizzati da una serie di rifiuti che all’epoca un po’ l’abbatterono. “Sono vissuta a Roma e poi cresciuta a Fiano Romano, dove viveva Giuseppe de Santis, allora presidente del Centro sperimentale di cinematografia”, racconta. “Non fui presa lì perché feci alcuni provini ma non entrai. La maggioranza della giuria disse che ero troppo ‘italica’, come se i provini li stessi facendo in Scandinavia. Ci rimasi male”. Forse, spiega, l’idea era quella che bisognasse avere un’immagine internazionale, ma Sabrina sostiene di non aver mai rincorso questo tipo di convenzioni.

Nella seconda parte dell’intervista, Mara Venier e Sabrina Ferilli si scambiano consigli sui social. “Da dieci giorni sono su Instagram, mando le foto a un ragazzo, Antonio, che me le pubblica”, fa sapere l’attrice. A quel punto, Mara cerca di insegnarle come si fa, ma la Ferilli è poco fiduciosa: “Io ho provato a postare una storia, non so che ho toccato ma ho fatto dieci minuti di ripresa della tovaglia”. La stessa Venier commette un errore grossolano nel postare la loro prima foto insieme: tagga infatti un’altra Sabrina Ferilli, non il suo profilo ufficiale. Dopo aver chiesto aiuto allo staff della trasmissione e risolto questo piccolo inconveniente, la Venier fa un regalo alla sua ospite: una crostata. Come quelle che le offriva quando lei l’andava a trovare a casa.

A parte le boutade e i momenti leggeri, Sabrina Ferilli condivide spesso nel corso delle interviste una piccola grande mancanza che riguarda la sua vita privata. Pur avendo sposato Andrea Perone nel 2003, infatti, l’attrice non ha mai avuto figli: “Alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia”, ha dichiarato tempo fa alla Stampa. Sabrina aggiunge che i paragoni con i percorsi degli altri non l’hanno mai interessata, e per questo non vive la mancata maternità come un ‘handicap’. In passato, ammette, ha provato ad adottare un bambino; poi però la pratica non è andata a buon fine.

